Al termine della gara che gli azzurri hanno perso a Venezia abbiamo intervistato il centrocampista azzurro, Gerard Yepes. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie al supporto tecnico di Simone Galli.

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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7 Commenti

  3. Se capivano qualcosa non ci si ritrovava in questo stato. Ma mica è colpa loro, è colpa di chi li ha presi e gli paga lo stipendio.

  6. Gente che non ha il fisico purtroppo ora come ora non può giocare a calcio ammeno che non sia un fenomeno e quindi a Empoli i fenomeni non ci vengono mentre gli scarponi si

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