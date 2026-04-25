Al termine della gara che gli azzurri hanno perso a Venezia abbiamo intervistato il centrocampista azzurro, Gerard Yepes. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie al supporto tecnico di Simone Galli.
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Ma non vi vergonate!!!! Facce come il cuxo!!!!
“Durante l’anno non ci abbiamo messo quel qualcosa in più”
La domanda sorge spontanea: perché?
mah…nn si rendano conto bene manco di quello che dichiarano….venerdi, “scaldiamo le mani”!
Se capivano qualcosa non ci si ritrovava in questo stato. Ma mica è colpa loro, è colpa di chi li ha presi e gli paga lo stipendio.
miracolato a giocare in B , dal fisico e dal.passo lento neanche in serie D giocherebbe
Ti dirò: oggi un è stato neanche fra i peggio, Yepes
Gente che non ha il fisico purtroppo ora come ora non può giocare a calcio ammeno che non sia un fenomeno e quindi a Empoli i fenomeni non ci vengono mentre gli scarponi si