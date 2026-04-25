Si è giocato la 36a giornata di Serie B che ha visto la capolista Venezia battere 2-0 l’Empoli e avvicinarsi sempre di più alla promozione in Serie A. Seguono al secondo posto appaiate Monza e Frosinone che battono rispettivamente Modena e Carrarese. Frena il Palermo che pareggia con la Reggiana e dice addio alla promozione diretta. Si infiamma la lotta salvezza con lo Spezia che viene sconfitto a Catanzaro e il Bari a Avellino. L’Entella vince lo scontro diretto con il Padova e sorpassa l’Empoli che esce sconfitto dalla trasferta a Venezia. Per gli azzurri situazione davvero difficile visto il calendario delle ultime due giornate. Prossimo turno, per la 37a giornata, tutti in campo venerdì 1° maggio.

Questi i risultati e la classifica:

MONZA-MODENA 1-0

AVELLINO-BARI 2-0

CATANZARO-SPEZIA 4-2

V.ENTELLA-PADOVA 1-0

SUDTIROL-MANTOVA 0-3

REGGIANA-PALERMO 1-1

PESCARA-JUVE STABIA 1-1

FROSINONE-CARRARESE 3-0

VENEZIA-EMPOLI 2-0

CESENA-SAMPDORIA 0-0