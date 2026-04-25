Si è giocato la 36a giornata di Serie B che ha visto la capolista Venezia battere 2-0 l’Empoli e avvicinarsi sempre di più alla promozione in Serie A. Seguono al secondo posto appaiate Monza e Frosinone che battono rispettivamente Modena e Carrarese. Frena il Palermo che pareggia con la Reggiana e dice addio alla promozione diretta. Si infiamma la lotta salvezza con lo Spezia che viene sconfitto a Catanzaro e il Bari a Avellino. L’Entella vince lo scontro diretto con il Padova e sorpassa l’Empoli che esce sconfitto dalla trasferta a Venezia. Per gli azzurri situazione davvero difficile visto il calendario delle ultime due giornate. Prossimo turno, per la 37a giornata, tutti in campo venerdì 1° maggio.
Questi i risultati e la classifica:
MONZA-MODENA 1-0
AVELLINO-BARI 2-0
CATANZARO-SPEZIA 4-2
V.ENTELLA-PADOVA 1-0
SUDTIROL-MANTOVA 0-3
REGGIANA-PALERMO 1-1
PESCARA-JUVE STABIA 1-1
FROSINONE-CARRARESE 3-0
VENEZIA-EMPOLI 2-0
CESENA-SAMPDORIA 0-0
Intanto rocchi si è autosospeso 2+2 fa 4 Va commissariato l’intero sistema calcio italiano. Il non andare ai Mondiali è il frutto marcio di politiche miopi e approssimative.
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