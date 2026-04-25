Al termine della gara persa 2-0 a Venezia abbiamo intervistato il tecnico in seconda degli azzurri (Caserta era squalificato), Salvatore Acursi. Il servizio è a cura di Alesio Cocchi grazie al supporto tecnico di Simone Galli.
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Mandare via Caserta e co. e richiamare Pagliuca! Altrimenti sarà C diretta!
Troppo tardi ci siamo già in c
mandiamoci il pres in panca tanto è uguale!
Ma scusate, l’anno scorso che eravamo in serie a ha debuttato chiunque della primavera. Capisco che era una squadra piena di infortuni, ma per quale motivo quest’anno continuano a far giocare questi mezzi giocatori anche dopo che la primavera ha raggiunto il proprio obiettivo?
Ma non vi vergonate!!!! Facce come il cuxo!!!!
Vergognati tu nana, inchinati ai veri tifosi toscani..in Toscana esiste solo l’Empoli, Firenze non la conoscono nemmeno..abbiamo 1 milione di tifosi sparsi nel mondo lo sai o no? EMPOLI EMPOLI EMPOLI, ma chi ha una curva come noi? Ah no non abbiamo nemmeno la curva!
Te stai male, curati!!!!
Secondo me … già bastava la squalifica presa con l’Entella per dare il benservito a Caserta … dopo quel gesto che a 3 partite dalla fine ha fatto sedere in panca l’allenatore in seconda … Quello che è certo è che è vero che nessuno dei 3 allenatori ha tirato fuori qualcosa di buono da questi giocatori … ma Caserta si è comunque dimostrato il peggiore dei 3 … perchè ha messo sempre più in confusione la squadra cambiando sempre la formazione partita dopo partita e non arrivando a capire … che questa squadra tutto può fare meno che giocare attendendo l’avversario nei pressi della nostra area … perchè batti e ribatti noi il goal o i goal li prendiamo sempre … Oggi poi formazione incomprensibile …. avresti dovuto scendere in campo e giocartela alla pari con due punte e un trequartista dietro … ma soprattutto con 2 punte … Chiaro che i difensori del Venezia sono andati a nozze contro il solo Shpendi (generosissimo come sempre … ma troppo isolato) e il Venezia ne ha approfittato per menare la danza fin dal primo minuto, venendo avati senza nessun problema ,,, Poi … oltre a cambiare ogni volta diversi giocatori a partita … che fai ritorni con la difesa a 3 e ti permetti di far giocare un 37enne che non giocava da chissà quanto tempo … non ti passa nemmeno per la mente di inserire Popov e Saporiti … nemmeno dopo essere andati sotto 1-0 e togli comunque Shpendi che non molla mai l’osso fino al novantesimo (e comunque lo hai spompato lasciandolo solo soletto) … Adesso la situazione è drammatica e l’unica speranza di salvezza, anche arrivando a disputare i play out e di rispedirlo da dove è venuto e richiamare Dionisi per le ultime due partite perchè non solo migliore di lui (e comunque dei 3) … ma l’unico che conosce bene tutti i giocatori … compresi gli acquisti di gennaio … Inserire a questo punto un Tonelli o l’allenatore della primavera non credo sia la scelta migliore … E meno male che Caserta aveva detto che saremmo andati a Venezia a giocarcela in maniera ben differente ……………
Anche se ritengo che la retrocessione sia meritata e voluta, il tuo discorso non fa una grinza ed è condivisibile…. comunque Caserta ha fallito miseramente più degli altri e va mandato via stasera….. già domani è troppo tardi….
pensa: da come gli piaceva al presiden.te lo voleva prendere già prima di Dionisi, fosse stato possibile…..
Te sei una nana nascosta..torna a Firenze e inchinati alla vera capitale delle toscana, rassegnati siamo molto più conosciuti di Firenze..se arrivano a Pisa 100 turisti e gli chiedi cosa volete visitare? 90 rispondono Empoli 5 la Sammontana e 5 monteboro!scappa coniglio bianco viola
Ma ti credi simpatico .
Un bambino di 2 anni e’ piu’ intelligente di te
Bevi meno nana!
Empoli malato terminale: prima ci ha provato il medico generico Pagliuca, poi il medico chirurgo Dionisi e infine il medico primario e specialista Caserta: encefalogramma (quasi) piatto.
Venerdì si tenterà un trapianto d’organo. Un trapianto di cuore. Perché questo proprio non va.
Nello, chiama direttamente il prete per l’estrema unzione.Dai retta…
è l epilogo già scritto da molto tempo.Il livello della squadra è molto basso e di questo si era accorto anche Dionisi che si era messo a giocare a pallonate e basta preoccupandosi solo di non abbassarsi troppo perché tanto a giocare non siamo capaci ed i goal li può fare solo Sphendi in contropiede.
È arrivato un allenatore che non conosceva la squadra gli è stato chiesto di provare a giocare senza giocatori che possono giocare al calcio.
Questi sono i risultati.La società,se c’è ancora è la responsabile del disastro. L Empoli era dei tifosi non di chi ha combinato questi casini che sono iniziati non certo quest anno
Ve li dico io o motivi per confermare Caserta fino a fine campionato:
il primo. prima di tutto perché… , da come sono in ora non ricordo,
il secondo altrettanto importante perché… asoettate u. attimo che intanto che mi ritorna in mente vi dico il terzo…
il terzo… ora un …
No non ci sono motivi per tenerlo ancora per ben altre due partite o forse quattro i. caso di playout.
No più che ci penso e più che non ci sono motivi per non mandarlo…
Lampante che in campo ci vanno i giocatori, ma la formazione di oggi, oltre che essere l’ennesima che ha schierato, non era certo quella migliore da mettere in campo e anche alcune sostituzioni in entata o mancate uscite dal campo hanno lasciato molto a desiderare. Quando si arriva ormai a fine campionato e ti devi salvare o raggiungere un obiettivo più alto non puoi a 2 giornate dalla fine aver giocato le ultime 4 partite e aver messo insieme la miseria di 1 solo punto. Hai sul libro paga 3 allenatori? Avrai visto tu pres. chi nel peggio ha fatto meglio? Bè richiamalo e prova a salvarti.. con Caserta la vedo dura, molto più dura che con gli altri due.
Ma cosa stai dicendo? Te sei un gobbo o sei una nana!
Il pres ha la colpa principale di aver lasciato il balocco in mano alla persona sbagliata. Il problema è che della persona sbagliata ce ne liberiamo solo con la vendita o il fallimento.
Se ci dice c.u.l.o e ci salviamo, il pres dovrebbe resettare la società a partire dal gradino sotto al suo…ma non lo farà mai e quindi il destino dell’EFC è segnato. Spariremo dal calcio e ripartiremo forse dalla D. La family tutta dovrebbe a quel punto avere l’intelligenza di sparire per sempre da Empoli.
Questo Acursi mi dà fiducia, secondo me dovrebbe fare il primo, mi pare cazzuto oggi ha dato un gran carattere alla squadra..dai tutto insieme il coro più bello d’Italia brividi a gogo EMPOLI EMPOLI EMPOLI , mamma mia ci invidiano tutti il nostro tifo oggi abbiamo invaso Venezia..ah no non c’era nessuno mi hanno detto..eh lo so io perché..facciamo paura a tutti!
Ignacchiti, Curto, Yepes, Moruzzi, Guarino, Degli Innocenti, Belardinelli, Saporiti, Ebuhei, Romagnoli a portare esperienza per un’altro anno, Campaniello, Monaco, altri 3 o 4 primavera, Candela, Ilie, Bianchi, con l’aggiunta di Seghetti in porta, e altri 3 o 4 innesti dal Pontedera o una manciatina di esuberi dell’Arezzo… la Società si è portata avanti: la struttura della squadra per una C di medio-alta classifica è già creata.
Mamma mia quanta incompetenza .
Caserta peggio dei 3 .
Altre 2 settimane di agonia ed e’ finito l’Empoli e questo scempio.
Che delusione .