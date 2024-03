Dopo aver giocato e vinto 4-2 ieri sera l’andata degli Ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga, il Milan tornerà oggi subito in campo per preparare la gara di domenica con l’Empoli. Ancora è presto per capire le scelte di formazione di Stefano Pioli ma non è da escludere alcuni cambi rispetto alla squadra vista ieri, soprattutto in attacco.

Ricordiamo che saranno assenti per squalifica Leao e Florenzi. Al posto di Leao giocherà quasi sicuramente Okafor mentre Calabria rimpiazzerà Florenzi. Ballottaggio tra Giroud e Jovic per il ruolo di attaccante centrale.