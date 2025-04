Prosegue la preparazione della squadra di Conte in vista della gara di lunedì sera al Maradona con l’Empoli. Arrivano buone notizie dall’infermeria con il rientro in gruppo di Meret che aveva saltato l’ultima partita con il Bologna per influenza e di Mc Tominay che era uscito affaticato al Dall’Ara.

Nei prossimi giorni dovrebbero rientrare anche Spinazzola e Buongiorno. Con l’Empoli mancheranno Di Lorenzo e Anguissa che sono stati squalificati per una giornata.

La formazione dovrebbe prevedere Meret in porta, Mazzocchi, Rrahmani, Buongiorno e Olivera in difesa, Gilmour, Lobotka e McTominay a centrocampo mentre in attacco confermato il tridente Neres, Lukaku e Politano.