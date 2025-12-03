Dopo due giorni di riposo, il Palermo ha ripreso gli allenamenti in vista della trasferta di domenica contro l’Empoli, in programma alle 17:15 allo Stadio Castellani. Imminente il rientro in gruppo del centrocampista francese Gomes, assente per infortunio nelle ultime gare e giocatore fondamentale a livello tattico per Inzaghi.

Non dovrebbe far parte della trasferta l’ex Emmanuel Gyasi non ancora completamente recuperato dal lungo infortunio. Sul giocatore verranno fatte tutte le valutazioni del caso ma il suo rientro dovrebbe slittare alla prossima settimana.

A livello di formazione possibile la conferma in blocco della squadra che ha stravinto con la Carrarese, possibile ballottaggio in attacco per affiancare Pohjanpalo tra Vasic, Brunori e Le Douaron. Come detto a centrocampo ci sarà da capire se tornerà dal 1′ Gomes o se inizialmente verrà data fiducia alla coppia Segre-Ranocchia.