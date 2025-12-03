Dopo due giorni di riposo, il Palermo ha ripreso gli allenamenti in vista della trasferta di domenica contro l’Empoli, in programma alle 17:15 allo Stadio Castellani. Imminente il rientro in gruppo del centrocampista francese Gomes, assente per infortunio nelle ultime gare e giocatore fondamentale a livello tattico per Inzaghi.
Non dovrebbe far parte della trasferta l’ex Emmanuel Gyasi non ancora completamente recuperato dal lungo infortunio. Sul giocatore verranno fatte tutte le valutazioni del caso ma il suo rientro dovrebbe slittare alla prossima settimana.
A livello di formazione possibile la conferma in blocco della squadra che ha stravinto con la Carrarese, possibile ballottaggio in attacco per affiancare Pohjanpalo tra Vasic, Brunori e Le Douaron. Come detto a centrocampo ci sarà da capire se tornerà dal 1′ Gomes o se inizialmente verrà data fiducia alla coppia Segre-Ranocchia.
La rosa del Palermo è da primi due posti, ma tra infortuni e problemi che evidentemente non rema dalla parte giusta sono nella bagarre playoff e credo che la partita di domenica per loro è quella chiave in un senso o nell’altro, se promozione diretta o playoff. Si sono galvanizzati con i 5 goal alla Carrarese e questo è un male per noi, a me andrebbe più che bene un bel pareggio.
ops. Ho sbagliato a scrivere, volevo dire giocatori che evidentemente non remano dalla parte giusta verso Dionisi l’anno scorso e verso Inzaghi quest’anno (Brunori?)
Anche noi ci siamo galvanizzati dopo i 5 goal al Bari ….. vediamo che succede….
Deonassega come’ vecchia sta foto…Inzaghi al bologna con Destro in panchina. O sbaglio?
