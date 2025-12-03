I PIU I MENO – La squadra vive un gran momento di fiducia – La forza complessiva del Palermo – Il ruolino di nove gol fatti e nessuno subito nelle ultime tre – Le potenzialità offensive dei rosanero

L’Empoli si trova di fronte alla cosiddetta prova del nove, un match che saggerà il momento di forma dei ragazzi di Dionisi. Indubbiamente la fiducia è alta e ciò può giocare un ruolo determinante in questo tipo di gare; inoltre l’Empoli ha segnato nove gol (non subendone nessuno) nelle ultime tre gare.

Il Palermo è una squadra forte dal punto di vista tecnico e, anche se non sta facendo un campionato da assoluto protagonista, rimane una delle formazioni più accreditate alla promozione. Soprattutto in attacco il Palermo dispone di elementi in grado di mettere in difficoltà ogni difesa.