|I PIU
|I MENO
|– La squadra vive un gran momento di fiducia
|– La forza complessiva del Palermo
|– Il ruolino di nove gol fatti e nessuno subito nelle ultime tre
|– Le potenzialità offensive dei rosanero
L’Empoli si trova di fronte alla cosiddetta prova del nove, un match che saggerà il momento di forma dei ragazzi di Dionisi. Indubbiamente la fiducia è alta e ciò può giocare un ruolo determinante in questo tipo di gare; inoltre l’Empoli ha segnato nove gol (non subendone nessuno) nelle ultime tre gare.
Il Palermo è una squadra forte dal punto di vista tecnico e, anche se non sta facendo un campionato da assoluto protagonista, rimane una delle formazioni più accreditate alla promozione. Soprattutto in attacco il Palermo dispone di elementi in grado di mettere in difficoltà ogni difesa.
Lovato/Pohjanpalo duello di serie A: indubbiamente!
e’ piu’ da serie A Lovato di Pohjanpaolo
Due gli ex, uno per parte: Fulignati e Ranocchia.
Gyasi non gioca
Io metto tra i più anche il dover affrontare il Palermo…. ti confronti con chi sulla carta è il migliore o tra i migliori e per chi fa sport è già uno stimolo in più…. partita che arriva al momento giusto!!!!
Io sono tranquillo. Non tanto perché sia certo del risultato, tutt’altro, ma sono tranquillo perché ci arriviamo con il morale alto e una ritrovata fiducia in noi stessi. La partita con il Palermo la possiamo giocare a viso aperto e vedere cosa arriverà. Non sarà un dramma perderla (ma vorrei strappare almeno un pareggio al Castellani), sarebbe una notevole conferma vincerla.
Ma l’importante è giocarla in maniera spensierata.
Secondo me sono piu’ loro obbligati a vincere di noi. Loro ad inizio campionato erano considerati una super corazzata che avrebbe fatto un campionato a parte, e dopo 14 giornate hanno 3 punti soli piu’ di noi che per 3 mesi siamo stati allenati dal cavernicolo di cecina.
Mi dispiacerebbe perdere anche per un mero dato statistico…in serie B sono 27 partite che non perdiamo al Castellani…14 vittorie e 13 pareggi…domenica sera mi andrebbe bene essere anche 14 a 14…
Non c’è 2 senza 3 e il 4 vien da sé…
oggi hai la consapevolezza che la squadra le partite le puo’ vincere , che gioca per poterle vincere , che ha i giocatori per vincerle, ma sopratutto un allenatore per vincere le partite
Fuori casa il Palermo non è poi così temibile come lo è in casa … Subisce pochi goal (e questo accade anche tra le mure amiche) ma mentre in casa segnano a mitraglia (15 goal) … in trasferta hanno segnato solo 6 goal … Nell’articolo di Simone Galli dice che “”Soprattutto in attacco il Palermo dispone di elementi in grado di mettere in difficoltà ogni difesa.”” … ma non mi pare che l’Empoli sia da meno su questo aspetto … visti i numerosi goal segnati dal nostro reparto avanzato (se vogliamo metterci anche i goal di Saporiti e Ceesay … son davvero tanti) … ma bene che anche i difensori e i centrocampisti che adesso riescono a buttarla dentro … Se il Palermo arriva ad Empoli pensando di essere la prima della classe … prevedo che torneranno a casa con le pive nel sacco … se viene con umiltà … lo stesso! Insomma … troppo importante vincere questa partita … Primo perchè li raggiungi in classifica … secondo perchè inizi a stazionare con continuità in una posizione di classifica piuttosto interessante … e terzo perchè vincere darebbe la convinzione alla squadra che non dobbiamo temere nessuno e non ultimo … dare un segnale importante a questo campionato.