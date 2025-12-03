Empoli Football Club comunica che sono in vendita i tagliandi per Empoli-Palermo, quindicesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma domenica 7 dicembre alle ore 17.15 al Castellani Computer Gross Arena di Empoli.

MODALITÀ DI VENDITA

Come indicato dall’Osservatorio sulle Manifestazioni sportive con determinazione 48/2025 del 25 novembre 2025 e valutato dal CASMS, il Prefetto di Firenze, sentito il Questore di Firenze, ha disposto che le persone residenti nella Provincia di Palermo potranno acquistare solo ed esclusivamente i biglietti del settore ospiti e solo se in possesso della Siamoaquile Card, la tessera dii fidelizzazione della società Palermo Football Club.

La vendita dei tagliandi dei settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore, Maratona, Superiore e Maratona Inferiore è vietata per i residenti nella Provincia di Palermo ed è attiva nei punti vendita VivaTicket, ad eccezione di quelli ubicati nella Provincia di Palermo, e online collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (con la sola modalità stampa a casa, con sempre l’esclusione dei residenti della Provincia di Palermo, con obbligo di autodichiarazione di residenza).

La tariffa Ridotto è valida per gli Under 18 (nati dopo il giorno 8/12/2007), gli Over 65 (nati prima del giorno 8/12/1960), per le donne e per le persone con un grado di invalidità dal 60% al 79% (per quest’ultima categoria i tagliandi sono disponibili solamente presso i punti vendita speciali Empoli Store ed Unione Club Azzurri oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302).

OMAGGIO UNDER 14 – Tutti gli Under 14, nati dopo il giorno 8/12/2011, avranno diritto ad un biglietto omaggio per i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore, Maratona Superiore e Maratona Inferiore. Per ritirare il biglietto Under 14 (nati dopo il giorno 8/12/2011) è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto accanto a quello dell’Under 14, oppure sia abbonato in quel settore, e ne garantisca la sorveglianza, esibendo l’apposita autocertificazione sottoscritta da un genitore (disponibile su www.empolifc.com/biglietteria). I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne e dovranno entrare insieme ai varchi di pre-filtraggio e tornelli. Biglietti disponibili, fino ad esaurimento dei settori, nei punti vendita VivaTicket, online collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (con la sola modalità stampa a casa), nei punti vendita speciali Empoli Store e Unione Club Azzurri oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302.

Empoli Football Club raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi; ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge. Come indicato con determinazione n.55/2024 del 30 dicembre 2024 da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive l’acquisto dei tagliandi è consentito solamente previa indicazione (se online) o esibizione (se presso ricevitorie) di documento di identità in cui si evinca la residenza del titolare del biglietto (la Patente di Guida non indica la residenza).

SETTORI INTERO RIDOTTO UNDER 14 POLTRONISSIMA € 65,00 € 45,00 OMAGGIO POLTRONA € 45,00 € 35,00 OMAGGIO TRIBUNA INFERIORE € 35,00 € 25,00 OMAGGIO MARATONA SUPERIORE € 20,00 € 14,00 OMAGGIO MARATONA INFERIORE € 15,00 € 10,00 OMAGGIO CURVA SUD OSPITI € 20,00 ND ND

PUNTI VENDITA

EMPOLI STORE (Piazza della Vittoria, Empoli)

Da mercoledì a sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

UNIONE CLUBS AZZURRI (Via delle Olimpiadi, Empoli)

Da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.30



Il giorno gara, eventuali tagliandi disponibili saranno in vendita presse le biglietterie dello stadio, ubicate presso il campo sussidiario, dalle ore 15.30 fino all’inizio della partita. Per informazioni sulla vendita o per l’acquisto dei biglietti potete anche utilizzare il nostro servizio WhatsApp 3791260302.

COME RIVENDERE L’ABBONAMENTO

La piattaforma di riferimento è Vivaticket, al sito empolifc.vivaticket.it, con l’organizzatore dell’evento che può andare a rendere immediatamente disponibile il biglietto una volta comunicata l’indisponibilità. La cessione del posto permetterà all’abbonato di ricevere una percentuale pari al 40% del prezzo di vendita per la gara in quel settore sulla rivendita: la percentuale riconosciuta al tifoso non sarà un rimborso monetario ma un credito su Wallet digitale (Moneycard) utilizzabile sul sistema di biglietteria come modalità di pagamento parziale o totale su nuovi biglietti o abbonamenti futuri per le gare dell’Empoli Football Club. Qualora il tuo posto non venisse rivenduto ti sarà restituito il girono della partita.

Per rivedere l’abbonamento visita la pagina dedicata sul nostro sito: https://www.empolifc.it/rivendita-abbonamento



MODALITÀ DI VENDITA OSPITI

I biglietti del settore ospiti di Curva Sud (capienza 3100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05) sono in vendita al prezzo di € 20,00 nei punti vendita VIVATICKET e tramite web con la modalità Stampa a casa, attraverso il sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (si raccomanda, anche in questo caso, di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi).

Come da determinazione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive n.48 del 25 novembre 2025 la vendita dei biglietti è riservata esclusivamente ai tifosi in possesso della Siamoaquile Card, la tessera dii fidelizzazione della società Palermo Football Club.

Ricordiamo inoltre che i residenti nella Provincia di Palermo possono acquistare i biglietti

La vendita dei tagliandi per questo settore terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di sabato 6 dicembre; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per la Curva Sud. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini. Infine, si consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso del Carlo Castellani Computer Gross Arena con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento.

Empoli Fc