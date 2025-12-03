LECCE 6 EMPOLI 2

MARCATORI: 5′ Scott, 12′, 48′ Baralla, 28′ Laerke, 30′, 58′, 70′ Vescan-Kodor, 34′ Milojevic,

LECCE: 1 Penev, 3 Dalla Costa(67′ Bargallò), 4 Scott, 6 Pacia, 7 Larke(67′ Persano), 9 Vescan-Kodor, 10 Milojevic, 14 Spinelli(78′ Cavalletti), 19 Esteban(45′ Esposito), 23 Calame(57′ Di Pasquale), 25 Kozarac

A disposizione: 24 Lupo, 2 Rashidi, 5 Pehlivanov, 11 Onyemachi, 17 Di Pasquale, 18 Bargallo, 21 Perrone, 27 Persano, 37 Cavalletti, 77 Palmieri, 99 Esposito

ALL. Simone Schipa

EMPOLI: 1 Versari, 2 Guglielmino, 3 Babalola, 4 Baralla(86′ Zanaga), 5 Pasalic(78′ Gori), 6 Rugani, 7 Bagordo(78′ Chiucchiuini), 8 Diousse, 9 Samb, 10 Fiorini(70′ Blazic), 11 Blini(70′ Orlandi)

A disposizione: 12 Neri, 13 Antonini, 14 Blazic, 15 Chiucchiuini, 16 Gori, 17 Huqi, 18 Mazzi, 19 Menconi, 20 Orlandi, 21 Zanaga, 22 Piccini

ALL. Andrea Filippeschi

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico

Assistenti:Tommasi, Fedele

Ammoniti: Pacia, Bagordo, Esposito

Espulsi:

-Sconfitta sonora sul campo del Lecce che si guadagna così l’accesso agli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera. Azzurri che hanno affrontato una sfida ostica cambiando ben 10/11 dei titolari della scorsa partita, pur avendo davanti una squadra di Primavera 1 con degli effettivi che superavano in età di due o tre anni i nostri ragazzi. Circostanze che comunque non scusano un blackout come quello avvenuto tra il 28′ e il 34′ del primo tempo dove sono stati ben 3 i gol subiti. Empoli che ora dovrà concentrarsi solo sul campionato e preparare al meglio la prossima sifda in casa contro la Salernitana.