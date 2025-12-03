|LECCE
|6
|EMPOLI
|2
MARCATORI: 5′ Scott, 12′, 48′ Baralla, 28′ Laerke, 30′, 58′, 70′ Vescan-Kodor, 34′ Milojevic,
LECCE: 1 Penev, 3 Dalla Costa(67′ Bargallò), 4 Scott, 6 Pacia, 7 Larke(67′ Persano), 9 Vescan-Kodor, 10 Milojevic, 14 Spinelli(78′ Cavalletti), 19 Esteban(45′ Esposito), 23 Calame(57′ Di Pasquale), 25 Kozarac
A disposizione: 24 Lupo, 2 Rashidi, 5 Pehlivanov, 11 Onyemachi, 17 Di Pasquale, 18 Bargallo, 21 Perrone, 27 Persano, 37 Cavalletti, 77 Palmieri, 99 Esposito
ALL. Simone Schipa
EMPOLI: 1 Versari, 2 Guglielmino, 3 Babalola, 4 Baralla(86′ Zanaga), 5 Pasalic(78′ Gori), 6 Rugani, 7 Bagordo(78′ Chiucchiuini), 8 Diousse, 9 Samb, 10 Fiorini(70′ Blazic), 11 Blini(70′ Orlandi)
A disposizione: 12 Neri, 13 Antonini, 14 Blazic, 15 Chiucchiuini, 16 Gori, 17 Huqi, 18 Mazzi, 19 Menconi, 20 Orlandi, 21 Zanaga, 22 Piccini
ALL. Andrea Filippeschi
Arbitro: Leonardo Mastrodomenico
Assistenti:Tommasi, Fedele
Ammoniti: Pacia, Bagordo, Esposito
Espulsi:
-Sconfitta sonora sul campo del Lecce che si guadagna così l’accesso agli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera. Azzurri che hanno affrontato una sfida ostica cambiando ben 10/11 dei titolari della scorsa partita, pur avendo davanti una squadra di Primavera 1 con degli effettivi che superavano in età di due o tre anni i nostri ragazzi. Circostanze che comunque non scusano un blackout come quello avvenuto tra il 28′ e il 34′ del primo tempo dove sono stati ben 3 i gol subiti. Empoli che ora dovrà concentrarsi solo sul campionato e preparare al meglio la prossima sifda in casa contro la Salernitana.
2 anni, a quell’età, pesano tanto. Molto turnover e ancora le 2 punte titolari infortunate. Testa a vincere il campionato.
👏👏👏brava Francesca .Forza ragazzi l’obiettivo è il campionato 💙💙💙
Spero che per la prossima ci sia Campaniello
Che cosa hanno Campaniello, Busiello, Monaco? Infortuni seri?
Qualcuno faccia davvero un esame dei goal presi….se l’Empoli fosse in Primavera 1, dove sarebbe dovuta essere, queste sarebbero le squadre da affrontare e questi i risultati? 6 Goal sono tanti..troppi.