Prosegue la preparazione dello Spezia in vista della prossima trasferta a Empoli. Nella giornata di ieri la squadra di D’Angelo ha effettuato una sgambata in famiglia contro la formazione Primavera di mister Terzi. Un test a Follo contro l’Under 19 aquilotta, a cui hanno preso parte quasi tutti i giocatori a disposizione, eccezion fatta per chi deve completare un percorso di rientro per essere in campo la prossima settimana, come Giuseppe Aurelio e Szymon Zurkowski. Finisce 3-1 per la prima squadra, con doppietta di Vanja Vlahovic e gol di Edoardo Soleri, in un attacco che ritrova anche Gianluca Lapadula, in campo per un tempo. L’attaccante, terminato il mercato, è tornato pienamente a disposizione del mister e si candida a un posto da titolare alla ripresa del campionato.

Ancora assente anche Fallou Sarr. Il portiere si era allenato nel pre gara contro il Catanzaro, salvo poi osservare il match dalla tribuna, e nei prossimi giorni rientrerà in gruppo e dalla prossima partita dovrebbe tornare tra i convocati di mister D’Angelo. Al rientro Kouda dalla squalifica. Non ci sarà a Empoli l’ex Bandinelli per infortunio e Vignali squalificato. Quest’ultimo aveva rimediato tre turni di stop dopo la finale con la Cremonese e ad oggi ne ha scontati due contro Carrarese e Catanzaro.