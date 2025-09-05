Concluso il calciomercato è tempo di numeri. Quelli della Serie BKT confermano un campionato dalle caratteristiche spiccate di gioventù e italianità. Le liste depositate dalle 20 società del campionato alla chiusura della sessione estiva di mercato parlano, infatti, di peculiarità che rimangono dominati in B: su 582 tesserati, 439 hanno il passaporto del nostro Paese, cioè il 75,4% del totale, mentre 143 sono gli stranieri.
Capitolo giovani
Gli Under 21 rappresentano il 32% del totale (187 tesserati), il 26% se si considera solo gli italiani. Tradotto significa che più di un giocatore su quattro presente nelle liste delle 20 squadre di B è potenzialmente un giocatore convocabile nelle under azzurre. Se si sale alla categoria Under 23 la percentuale arriva al 45%, 263 tesserati, 36% se si parla solo di italiani, cioè 208 calciatori.
Infine, l’età media che si attesta a 25,2 anni, in calo rispetto alla scorsa stagione (25,7).
Numeri che attestano la missione principale della Serie BKT di valorizzazione del talento, quello dei vivai che formano calciatori per la prima squadra, ma anche quello proveniente dalla categoria superiore che viene a formarsi in un campionato equilibrato e impegnativo.
Lega Serie B
Si vero, sentivo ieri alla radio che in serie A al contrario ancora più stranieri ed è stato battuto mi sembra nella scorsa giornata il record di meno Italiani in campo alla prima giornata, meno di 100 tra titolari e subentrati…e parlavano appunto di campionato di A che non attinge quasi nulla dalla B se si escludono ovviamente le tre che salgono su dalla B, ma anche quelle 3 rispetto al passato cambiano molto di più nel passaggio alla serie A lasciando in B tanti giocatori Italiani che hanno contribuito alla salita (Lovato ne è un esempio pur non essendo di proprietà del sassuolo). Vero che c’è molto gap tra B e A, pensare che il capocannoniere di B arrivava a 18 goal e a parte Esposito i primi Italiani arrivavano a 10 goal, ma il significato di quanto scritto nell’articolo purtroppo non trova riscontro nella realtà.
Anni fa anche come punte attingevamo dalla B, gente come Caputo o Mancuso, ma va detto che eccetto Esposito o Adorante e Mulattieri praticamente non c’era grande materiale umano valido in B.
tutto giusto Andrea. Aggiungo che per quanto riguarda gli attaccanti tutti giocano con una punta sola e gli attaccanti che ne fanno 15 20 non ce ne sono più per via che devono fare reparto da solo marcati ma difese a 3 centrali. Prima c’era la famosa seconda punte rapida e veloce (Tavano, Baiano, Carmine Esposito) che aiutava la prima punta duettando o portando via l’uomo. Adesso un attaccante, 5 difensori e centrocampisti al posto delle mezze punte. Adios punteros di un tempo.
Vero, verissimo!
L’Empoli ha ancora il coraggio di lanciarli, i giovani: a costo, qualche volta, di retrocedere.
vero Francesca. E ora quei giovani giocano in A, mentre noi siamo in B, il campionato piu’ bello ed affascinante al mondo <3
Si fa per scherzare ma il campionato più bello del mondo è la serie B Inglese…24 squadre di cui molte storiche, stadi pieni, partite avvincenti…comunque la serie B è esageratamente meno affascinante della A però è molto più avvincente.
Sono cicli storici, tra qualche anno avremo,ad esempio, generazioni di buoni centrocampisti. Prima si semina poi si raccoglie. Ci vuole programmazione, pensate al tennis
finalmente abbiamo ripreso a fare quello ci compete e che si fa meglio
avanti così, se vogliamo continuare ad avere un senso nel calcio che conta