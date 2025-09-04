Il colore forse in pochi lo avevano azzeccato. La società ha scelto, come colore della terza maglia 2025/26, un vinaccia scuro che tende a far vedere la maglia più sul marrone. Turchese il contrasto di tutte le personalizzazioni, logo compreso. Una maglia che strizza decisamente l’occhio a quella utilizzata (sempre come terza divisa) nella stagione 1999/2000.

La società, nel breve comunicato uscito attraverso i proprio social descrive questa maglia come un vero omaggio alla maratona, cuore pulsante del tifo azzurro. Il design, sempre stando al club di Monteboro, celebra il profondo legame tra la squadra ed i suoi tifosi. Una maglia che unisce memoria e stile a sessant’anni dall’inaugurazione dello stadio Castellani. Il colore viene descritto come un vinaccia, reinterpretato in tonalità più scure e terrose.

Un po’ fantasiosa la descrizione di questa, a nostro avviso, ma alla fine l’importante è che trovi il gusto dei tifosi. Bella l’immagine di presentazione che, all’interno della già citata maratona, unisce due realtà generazionali molto lontane ma vicine nei colori.