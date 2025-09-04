Il colore forse in pochi lo avevano azzeccato. La società ha scelto, come colore della terza maglia 2025/26, un vinaccia scuro che tende a far vedere la maglia più sul marrone. Turchese il contrasto di tutte le personalizzazioni, logo compreso. Una maglia che strizza decisamente l’occhio a quella utilizzata (sempre come terza divisa) nella stagione 1999/2000.
La società, nel breve comunicato uscito attraverso i proprio social descrive questa maglia come un vero omaggio alla maratona, cuore pulsante del tifo azzurro. Il design, sempre stando al club di Monteboro, celebra il profondo legame tra la squadra ed i suoi tifosi. Una maglia che unisce memoria e stile a sessant’anni dall’inaugurazione dello stadio Castellani. Il colore viene descritto come un vinaccia, reinterpretato in tonalità più scure e terrose.
Un po’ fantasiosa la descrizione di questa, a nostro avviso, ma alla fine l’importante è che trovi il gusto dei tifosi. Bella l’immagine di presentazione che, all’interno della già citata maratona, unisce due realtà generazionali molto lontane ma vicine nei colori.
é marrone, poi é come per la descrizione delle case.. generoso pied a ter finemente illuminato.. tradotto uno scantinato con un neon..
avevo piu aspettative per la terza.. va bene il colore.. se avessero messo una banda bianco azzurra.. magari nella parte alta, sarebbe stata top.
ma son maglie, ognuno ha il suo gusto personale;
*terre prima che i francesi della pagina mi scassino
Diciamo nel complesso belle tutte e tre, quest’anno
Non mi dispiace,
ma credo sarebbe stato più elegante esplicitare che i fregi laterali sono ripresi dalla maglia Errea 1995/96.
Bella citazione (anche da una bellissima stagione), ma appunto le fonti credo andrebbero attribuite.
…Anche perché il rimando andrebbe a spiegare il PERCHÉ del legame di cui parlano nel comunicato…senza questo pezzo la spiegazione rimane monca.
La maglia non mi dispiace, ma voglio capire dov’è l’omaggio alla maratona?
Quest’anno molto meglio dello scorso anno il giallo flou è toccato al Genoa
3 tutte belle!
La ‘ciliegina sulla torta’ di un marketing inadeguato che non ne azzecca una da 10 anni.
Una maglia marrone come omaggio ai tifosi non voglio nemmeno pensare a cosa hanno pensato…
Orripilante.
Offensiva.
Persino la maglia non vi va bene
Ma levatevi dalle palle, banda di piagnucoloni!
Siamo nel 2025 non negli anni 60
Il vinaccia è un’altra cosa e sarebbe stato più bello.
In ogni caso questo “marron vinaccia” è originalissimo (non ho ricordo negli ultimi 40 anni) e la maglia non mi dispiace affatto.
Quest’anno è stato fatto un bel lavoro su tutte e 3: il passaggio da belle a bellissime/indimenticabili dipenderà dai risultati che riuscirà ad ottenere la squadra sul campo
Orribile. Per farla peggio delle altre ci voleva molto impegno
Va bè il vinaccia è un’altra cosa questa è marrone , però prendiamo il lato positivo è stato abbandonato il nero che con Empoli non c’entra una mazza.