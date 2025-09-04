Prosegue il lavoro degli azzurri di mister Pagliuca in questa settimana di “nazionali”. Niente di particolarmente nuovo da raccontare, se non che la squadra si applica in maniera importante nel cercare di eseguire tutti i dettami dello staff tecnico. Nella seduta odierna si è lavorato molto sulla pressione e sullo sviluppo. Interessante come il tecnico chiede alla squadra di disporsi sulle rimesse laterali a favore, rimesse che spettano ai braccetti i quali – anche se poi il rischio è in caso di perdita del possesso – permettono di occupare e far occupare meglio gli spazi.

Come raccontato nell’ultimo report, i lungodegenti stanno decisamente meglio. Sia Haas che Pellegri che Degli Innocenti dovrebbero poter essere a disposizione, in maniera definita, alla fine di questo mese. Anche dal punto di vista tattico non ci sono grandi novità, al momento Pagliuca fa disporre i suoi con il 3-5-2. Una nota per Ilie, un po’ sottotono nelle due uscite di campionato, che sta lavorando molto bene, regalando alcune giocate di gran pregio. Anche Saporiti lavora a parte ma l’ex Lucchese potrebbe già essere a disposizione per la sfida con lo Spezia.