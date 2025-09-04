La Lega di serie B ha appena diramato il programma ufficiale delle gare che andranno dalla quarta alla dodicesima giornata di andata. Vediamo quelli che saranno gli impegni specifici dei nostri azzurri, nel giorno e nell’orario:
4a GIORNATA : PESCARA vs EMPOLI – domenica 21 Settembre ore 17:15
5a GIORNATA : EMPOLI vs CARRARESE – domenica 28 settembre ore 19:30
6a GIORNATA : EMPOLI vs MONZA – mercoledi 1 Ottobre ore 20:30
7a GIORNATA : SUDTIROL vs EMPOLI – domenica 5 Ottobre ore 15:00
8a GIORNATA : EMPOLI vs VENEZIA – domenica 19 Ottobre ore 17:15
9a GIORNATA : MODENA vs EMPOLI – venerdi 24 Ottobre ore 20:30
10a GIORNATA : EMPOLI vs SAMPDORIA – martedi 28 Ottobre ore 20:30
11a GIORNATA : V.ENTELLA vs EMPOLI – sabato 1 Novembre ore 17:15
12a GIORNATA : EMPOLI vs CATANZARO – sabato 8 Novembre ore 15:00
Questo il link per il comunicato con il dettaglio di tutte le giornate e di tutte le altre gare: https://www.legab.it/news/il-programma-gare-dalla-4a-alla-12a-giornata
Si gioca più di domenica in B che in A
Vero. Per le trasferte la coppiola Modena-Chiavari interessante anche se 2 in una settimana economicamente potrebbe dare fastidio. Ho paura di doverne scegliere una sola
Meglio! Io preferisco sempre la domenica.
Io preferivo il sabato….
io mi sn organizzato per il weekend in liguaria! saro’ a chiavari, sperando di non essere chiavati: siamo stati chiavati diverse volte li, pure nell’anno che si aveva Caputo!
Ottimo. Incasso tutte le trasferte. (Parlo per me) 😁