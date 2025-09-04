La Lega di serie B ha appena diramato il programma ufficiale delle gare che andranno dalla quarta alla dodicesima giornata di andata. Vediamo quelli che saranno gli impegni specifici dei nostri azzurri, nel giorno e nell’orario:

4a GIORNATA : PESCARA vs EMPOLI – domenica 21 Settembre ore 17:15

5a GIORNATA : EMPOLI vs CARRARESE – domenica 28 settembre ore 19:30

6a GIORNATA : EMPOLI vs MONZA – mercoledi 1 Ottobre ore 20:30

7a GIORNATA : SUDTIROL vs EMPOLI – domenica 5 Ottobre ore 15:00

8a GIORNATA : EMPOLI vs VENEZIA – domenica 19 Ottobre ore 17:15

9a GIORNATA : MODENA vs EMPOLI – venerdi 24 Ottobre ore 20:30

10a GIORNATA : EMPOLI vs SAMPDORIA – martedi 28 Ottobre ore 20:30

11a GIORNATA : V.ENTELLA vs EMPOLI – sabato 1 Novembre ore 17:15

12a GIORNATA : EMPOLI vs CATANZARO – sabato 8 Novembre ore 15:00

Questo il link per il comunicato con il dettaglio di tutte le giornate e di tutte le altre gare: https://www.legab.it/news/il-programma-gare-dalla-4a-alla-12a-giornata