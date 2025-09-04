Che sia un bluff o la verà verità, di fatto la società (lo aveva già anticipato Pagliuca)è stata chiara; l’obiettivo stagionale è mantenere la categoria. Le parole di Roberto Gemmi in conferenza stampa, nella loro fermezza, non lasciano spazio alla fantasia, ed a quelle dobbiamo regolarci. Ci dovrà essere l’ossessione per fare, quanto prima, quei punti che possano garantire la salvezza in serie B. Ed allora la domanda è: quanti punti servono per salvarsi in serie B
L’attuale format del campionato di serie B è molto recente. Infatti il primo campionato a venti squadre (cosi come quest’anno), lo si è disputato nella stagione sportiva 2019-20. A dire la verità era già dalla stagione precedente che ci sarebbe dovuto essere quello stesso format, ma a causa di alcune mancate iscrizioni, il campionato venne giocato a diciannove squadre. Le stagione da poter prendere in esame sono quindi soltanto sei.
Salvarsi, evitando quindi anche quel playout che ben conosciamo, oggi significa piazzarsi almeno al quindicesimo posto. Nella stagione 2019-20 è successo al Cosenza con 46 punti, e quelli dovevano essere visto che chi è arrivato sotto ne ha fatti 45. In quella stagione l’Empoli era in B ed arrivò settimo facendo 54 punti. Nella stagione 2020-21, vinta dall’Empoli con 73 punti, per salvarsi è bastato il sedicesimo posto dell’Ascoli; i marchigiani chiusero la stagione a 44 punti, mettendo nove punti di distacco dalla diciassettesima (il Cosenza) e cosi facendo il playout non si giocò. In virtù dei 35 punti del Cosenza diciamo che quell’anno ne sarebbero bastati 40.
Nella stagione 2021-22 la prima squadra salva senza passare dal playout fu la Spal con 42 punti. Sotto di lei il Cosenza con 35 punti, quindi con 36 ci sarebbe stata ugualmente la salvezza. La stagione 2022-23 ha visto il Cittadella come prima squadra salva, i veneti misero assieme 43 punti, ne sarebbero bastati 41 per stare comunque sopra al Brescia. L’anno successivo, campionato 2023-24, è lo Spezia a festeggiare la salvezza sicura con 44 punti, quelli che sono serviti visto che la Ternana ne aveva fatto soltanto uno di meno. Arriviamo alla passata stagione sportiva, un po’ particolare viste le penalità ed i ripescaggi. Sul campo, in ogni caso, si sarebbe salvato il Brescia con 43 punti, e quelli sarebbero serviti.
In ragione di quanto successo in questi campionati sopradescritto, il punteggio medio per salvarsi senza passare dal playout è di 42 punti. Sarà quindi a quota 42 che metteremo la prima asticella agli azzurri di Guido Pagliuca; fare subito quelli per poi andare dove, magari, vogliamo veramente arrivare!
Per sicurezza la metterei a 46, nell’ipotesi peggiore.
Ma questa è una squadra da almeno 50 punti. Mi sorprenderei ne facesse meno.
Concordo, salvezza tranquilla significa puntare a 46 e raggiungerli prima possibile. Poi, nel caso li raggiungessimo a 7/8 giornate dalla fine, allora potremmo alzare l’asticella di un livello e puntare ai Playoff
ricordiamoci che a 52-54 si arriva ottavi per i play off. quindi tra patire e salvarsi a 45 e anche solo lottare per gli spareggi serie A ci corrono 5 punti. Veramente un campionato si decide per una bischerata o per un palo fuori. Già senza gli errori sciocchi di Reggio avevi almeno un punto in più. Per questo fa bene la società a puntare alla salvezza.
Secondo me ne avevi tre di più.
Uno piu’ di quelli che ti fanno fare i play out
obbiettivo playoff
50 punti. 1,31578947 a partita.
La squadra è giovane,realistico l’obbiettivo di salvarsi,poi se la crescita e la maturità sarà veloce e repentina,magari grazie anche all’ausilio del mister vedremo dove andremo a parare.
Premesso che noi in seria A quest’anno non ci andremo per varie ragioni che non sto qui a ripetere; detto questo credo che la forza di questa squadra dipenderà da come si schiererà da dicembre in poi, lì in avanti; se Pellegri ritorna il Pellegri che conosciamo, la salvezza non ci riguarderà assolutamente; se invece non potremo contare su di lui, allora il discorso può anche cambiare, anche se credo che dal centrocampo alla difesa, siamo già una squadra tosta e sicuramente superiore nettamente a diverse squadre. In sostanza “la paura della retrocessione” secondo me, ce la dobbiamo togliere dalla testa ! E anche Gemmi dovrebbe fare altrettanto, se ha le pa..le
Quali sarebbero i vari motivi per cui nn possiamo risalire subito! Illuminaci!!!
Cuccuruccu 😜
obbiettivo dei 50 punti alla 30′ giornata , poi vediamo dove arriviamo
Bene
Personalmente sulla serie B ho una teoria
Media di 2 punti a partita diretti in A
Media di 1,5 punti a partita si va ai play off
Media di 1 punto a partita+ 4/5 punti ci si salva
È chiaro che vedendo le classifiche degli ultimi anni la differenza tra l’ultima squadra dei play off e la 15 in classifica non è mai più di 8/9 punti…che vuol dire cantando le ultime 5 puoi anche retrocedere viceversa entrare nei play off
Le ultime 5 giornate saranno coi campi asciutti e la nostra è una squadra giovane, che dovrebbe volare proprio a primavera…..
Ci credi davvero a quello che scrivi?
Sorbetto era quello che diceva sempre Fa.brizio quando andava ospite alle trasmissioni del Lippi di Antenna5, era fissato sui campi asciutti, che poi era un refuso dei tempi anche precedenti quando i campionati finivano a giugno.
Che poi quando avevi un Di Natale o un Tavano o un Marchionni erano dovuti a caratteristiche fisiche e a differenze tra campi invernali e primaverili che ora non ci sono più, ma anche alle preparazioni del Selmi/Falai.
Obiettivo non può essere meno di 50 punti. Se fai un pò meglio lotti per entrare nei playoff “poveri”, se fai un pò peggio arrivi a 45 e ti salvi senza fare playout.
Fare le tabelle salvezza come in serie A mi sembra ridicolo.