Che sia un bluff o la verà verità, di fatto la società (lo aveva già anticipato Pagliuca)è stata chiara; l’obiettivo stagionale è mantenere la categoria. Le parole di Roberto Gemmi in conferenza stampa, nella loro fermezza, non lasciano spazio alla fantasia, ed a quelle dobbiamo regolarci. Ci dovrà essere l’ossessione per fare, quanto prima, quei punti che possano garantire la salvezza in serie B. Ed allora la domanda è: quanti punti servono per salvarsi in serie B

L’attuale format del campionato di serie B è molto recente. Infatti il primo campionato a venti squadre (cosi come quest’anno), lo si è disputato nella stagione sportiva 2019-20. A dire la verità era già dalla stagione precedente che ci sarebbe dovuto essere quello stesso format, ma a causa di alcune mancate iscrizioni, il campionato venne giocato a diciannove squadre. Le stagione da poter prendere in esame sono quindi soltanto sei.

Salvarsi, evitando quindi anche quel playout che ben conosciamo, oggi significa piazzarsi almeno al quindicesimo posto. Nella stagione 2019-20 è successo al Cosenza con 46 punti, e quelli dovevano essere visto che chi è arrivato sotto ne ha fatti 45. In quella stagione l’Empoli era in B ed arrivò settimo facendo 54 punti. Nella stagione 2020-21, vinta dall’Empoli con 73 punti, per salvarsi è bastato il sedicesimo posto dell’Ascoli; i marchigiani chiusero la stagione a 44 punti, mettendo nove punti di distacco dalla diciassettesima (il Cosenza) e cosi facendo il playout non si giocò. In virtù dei 35 punti del Cosenza diciamo che quell’anno ne sarebbero bastati 40.

Nella stagione 2021-22 la prima squadra salva senza passare dal playout fu la Spal con 42 punti. Sotto di lei il Cosenza con 35 punti, quindi con 36 ci sarebbe stata ugualmente la salvezza. La stagione 2022-23 ha visto il Cittadella come prima squadra salva, i veneti misero assieme 43 punti, ne sarebbero bastati 41 per stare comunque sopra al Brescia. L’anno successivo, campionato 2023-24, è lo Spezia a festeggiare la salvezza sicura con 44 punti, quelli che sono serviti visto che la Ternana ne aveva fatto soltanto uno di meno. Arriviamo alla passata stagione sportiva, un po’ particolare viste le penalità ed i ripescaggi. Sul campo, in ogni caso, si sarebbe salvato il Brescia con 43 punti, e quelli sarebbero serviti.

In ragione di quanto successo in questi campionati sopradescritto, il punteggio medio per salvarsi senza passare dal playout è di 42 punti. Sarà quindi a quota 42 che metteremo la prima asticella agli azzurri di Guido Pagliuca; fare subito quelli per poi andare dove, magari, vogliamo veramente arrivare!