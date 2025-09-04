Si è chiusa una sessione di mercato che ha visto l’Empoli tra le protagoniste assolute in termini di movimenti tra entrate e uscite visto che la rosa è stata completamente rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione. Se per quanto riguarda il campo vedremo nel corso della stagione se le scelte saranno state azzeccate, la società azzurra ha già raggiunto un obiettivo con l’ultimo calciomercato, ovvero sotto il profilo economico con gli introiti ricavati, come sottolineato anche dalle parole del Ds Gemmi in conferenza. Il dato che emerge, attraverso il portale Transfermarkt, è che l’Empoli ha incassato complessivamente, tra immediato e futuro, oltre 30 milioni di euro dalle cessioni (circa 32 compresa la percentuale spettante dalla cessione di Ricci dal Torino al Milan) mentre ha speso circa 4 milioni per gli acquisti (con il riscatto di Shpendi dal Cesena) chiudendo con un saldo attivo di circa 28 milioni di euro. Un dato decisamente importante per le casse societarie specialmente dopo una retrocessione.

Tra le cessioni più importanti effettuate i due prodotti del proprio settore giovanile, Fazzini e Marianucci, che hanno portato in cassa quasi 20 milioni di euro.

Tra le altre squadre che hanno realizzato gli incassi maggiori troviamo il Frosinone con ben 17 milioni, il Monza con 16, il Venezia con 12 e il Catanzaro con 8. Con valori più bassi tutte le altre squadre. Per quanto riguarda le squadre che hanno speso maggiormente troviamo il Venezia con 13 milioni e la Sampdoria con circa 7 milioni.