Gabriele Guarino non farà parte del gruppo dell’Italia Under 21 per i prossimi impegni della nazionale. Il difensore dell’Empoli, convocato lunedì 1 settembre, ha lasciato il ritiro azzurro a causa di un lieve problema muscolare e ha fatto rientro a Empoli.

Dopo le prime valutazioni dello staff medico della Nazionale, si è deciso di comune accordi tra il tecnico Baldini, lo staff medico della Nazionale e quello dell’Empoli di rimandare il giocatore a Empoli per completare il recupero.

Ricordiamo che il difensore non ci sarà alla ripresa del campionato con lo Spezia a causa della squalifica dopo l’espulsione durante la gara con la Reggiana.