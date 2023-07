Le due amichevoli giocate in questa prima fase di ritiro, mai ce ne fosse stato bisogno, hanno confermato come il modulo principale dell’Empoli sia il 4-2-3-1. Quello messo in atto da dopo la debacle di Reggio Emilia e che è stato svolta per arrivare alla salvezza. Un modulo che per mister Zanetti è certezza, un modulo nel quale non si va a toccare praticamente niente in fase difensiva (quella che ha fatto la differenza in positivo lo scorso anno) dando però maggiore spinta e pericolosità a quella offensiva. Anche in relazione agli uomini, si sta cercando di andare a fare un mercato – la situazione Bandinelli ne è l’emblema – che possa essere congeniale proprio a questo modulo. L’idea, come ormai nelle corde della società, è quella di avere almeno una coppia di validi giocatori per ogni posizione.

La gara di ieri con il Certaldo ci ha fatto vedere due formazioni diverse tra primo e secondo tempo, ma andando a sezionare i reparti, si sono viste le possibili situazioni titolari ad oggi. La difesa del primo tempo, eccezione Renzi per Ebuehi, è quella che ad oggi può essere considerata quella titolare; ci sarà sicuramente un ballottaggio tra Ismajli e Walu ma il polacco potrebbe aver scavalcato l’albanese. Ovviamente sappiamo che la società cerca uno/due terzini sinistri, Cacace oggi gioca senza dubbio ma la sensazione è che non sarà lui il titolare. Per quanto riguarda i mediani, i due ad oggi in predicato di giocare sono proprio Ranocchia e Grassi che sono scesi assieme nel secondo tempo. Certo, c’è Marin e poi arriverà anche Belardinelli, a conferma delle famose coppie. anche Angori potrebbe dire la sua ma la sensazione è che sarà ceduto in prestito. Il reparto offensivo ad oggi titolare è invece quello che si è visto nel primo tempo, compreso Piccoli che quest’anno dovrebbe giocare molto di più rispetto allo scorso anno, ed anche rispetto a Caputo. Attenzione però ad un possibile nuovo arrivo che potrebbe sbaragliare la concorrenza.

Anche davanti però, in attesa che il mercato ci racconti qualcosa di nuovo, ci sono ad oggi due elementi potenzialmente titolari per ogni posizione. Chiaro che sia Henderson che Crociata potrebbero avere mercato e non restare, motivo per il quale si guarda anche ad altri prospetti con un Maldini che ancora non si è visto ma che c’è. Rosa non completa ma rosa che ha già una fisionomia ben precisa e specifica, cosa non scontata in questa fase del ritiro. Il 4-2-3-1 è già protagonista, con le sue certezze ed anche qualche legittimo dubbio che ci piace avere e che sicuramente mister Zanetti saprà togliere durante il percorso.