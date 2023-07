Dopo essersi fatta sfuggire Parisi, la Juventus sarebbe realmente intenzionata ad aggiudicarsi uno dei gioielli più pregiati di Monteboro. Come già raccontato infatti qualche giorno fa, i bianconeri piemontesi sarebbe seriamente sulle tracce del fantasista classe 2003, Tommaso Baldanzi. Stando a chi vive quotidianamente le cose di casa Juve, parrebbe che il nuovo Ds Giuntoli non abbia fatto mistero sull’interesse verso Baldanzi, anche se non avrebbe confermato su eventuali dialoghi in corso.

Invece parrebbe che questi dialoghi ci siano, sia con la società che con l’entourage del giocatore. Ci sarebbe distanza tra domanda ed offerta ed al momento le parti non sarebbero cosi vicine. L’Empoli, bonus compresi, non vorrebbe meno di 18 milioni, cifra che al momento non sembra essere equa per la Juve. Non c’è fretta, in ogni caso si parla di un’operazione che in questa sessione di mercato avrebbe solo un eventuale risvolto burocratico perchè, anche questo già detto, si tratterrebbe in prestito il giocatore.