La società azzurra ha espresso il suo cordoglio per la morte di Giulio Drago, ex portiere azzurro e preparatore dei portieri. Una di quelle figure iconiche che verranno ricordate per sempre. Il presidente Fabrizio Corsi attraverso i canali ufficiali del club lo ha ricordato con queste parole:

“È stato protagonista di anni bellissimi, di una pagina di storia indimenticabile per la nostra società il portiere del primo Empoli che conquistò la Serie A e successivamente la salvezza. Chiusa la carriera da calciatore, ha collaborato per tanti anni con la nostra società come preparatore dei portieri nel settore giovanile, mettendo a disposizione la sua competenza e le sue conoscenze con grande attenzione alla crescita sia tecnica che umana dei ragazzi. Un personaggio che senza dubbio ha scritto la storia della nostra società, che oggi salutiamo con affetto e commozione per quanto fatto con i nostri colori”.

Alla moglie Patrizia, ai figli Filippo e Matteo e a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra.