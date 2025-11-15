La statistica è riportata dal sito Transfermarkt.com e riguarda le cessioni fatte delle squadre italiane in questi primi venticinque anni del XXI secolo. A capeggiare la classifica è l’Atalanta, capace di guadagnare ben 340 milioni di euro a fronte delle 49 cessioni totali fatte. Sul podio anche la Juventus (306) e l’Inter (295). L’Empoli si trova comunque nella Top Ten attestandosi al settimo posto, grazie alle 31 operazioni in uscita che hanno fruttato un totale di 138 milioni.

SQUADRA TOTALE INCASSATO N. CESSIONI 1. Atalanta 340 milioni 49 2. Juventus 306 milioni 51 3. Inter 265 milioni 65 4. Roma 211 milioni 49 5. Genoa 186 milioni 31 6. Milan 146 milioni 38 7. EMPOLI 138 milioni 31 8. Fiorentina 134 milioni 34 9. Parma 97 milioni 23 10. Udinese 94 milioni 17