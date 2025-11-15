La statistica è riportata dal sito Transfermarkt.com e riguarda le cessioni fatte delle squadre italiane in questi primi venticinque anni del XXI secolo. A capeggiare la classifica è l’Atalanta, capace di guadagnare ben 340 milioni di euro a fronte delle 49 cessioni totali fatte. Sul podio anche la Juventus (306) e l’Inter (295). L’Empoli si trova comunque nella Top Ten attestandosi al settimo posto, grazie alle 31 operazioni in uscita che hanno fruttato un totale di 138 milioni.
|SQUADRA
|TOTALE INCASSATO
|N. CESSIONI
|1. Atalanta
|340 milioni
|49
|2. Juventus
|306 milioni
|51
|3. Inter
|265 milioni
|65
|4. Roma
|211 milioni
|49
|5. Genoa
|186 milioni
|31
|6. Milan
|146 milioni
|38
|7. EMPOLI
|138 milioni
|31
|8. Fiorentina
|134 milioni
|34
|9. Parma
|97 milioni
|23
|10. Udinese
|94 milioni
|17
bella roba soldi in tasca e guai a chi li spende veramente top top top
In quella classifica sono imbattibili
c’è anche una classifica per chi li reinveste nella società?
la classifica che serve è quella della forza economica delle proprietà delle società e del bacino di utenza delle città. Vedrai che lì siamo in fondo e questo spiega perché nella classifica riportata in questo articolo bisogna essere in cima, sennò si sparisce dal calcio che conta.
se si ha una proprietà economicamente forte non sparisci dal mondo del calcio ma se continui a vendere tutti senza reinvestire, anche su giovani che arrivano dall’ estero come fanno udinese e lecce, allora si che sparisci . forza azzurri tu scrivi del bacino di utenza ma credi che il Sassuolo abbia un bacino di utenza maggiore di Empoli? ti rispondo io no ma vende il giusto e vende a cifre più alte dell’ Empoli in più tiene i giovani molto di più dell’ Empoli e non li vende subito per molto meno del loro valore. il Sassuolo però ha una proprietà più ricca della nostra il discorso è tutto qui
Il Sassuolo ha i soldi di Squinzi con la Mapei e se retrocede in b può tenere Berardi a 3 milioni di stipendio e risalire subito. Anche in A oltre ai 3 x Berardi ne da 2 a Pinamonti più ha Laurentie e Matic in mezzo. Non è nemmeno da raffrontare con l Empoli
E poi tutto il resto ,diritti televisivi sponsor, paracaduti vari ecc…..
Fatti non parole !
Bisogna essere orgogliosi di questa classifica: è lei che ci permette di rimanere a certi livelli….