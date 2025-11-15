Le ultime due partite hanno mostrato un’evidente crescita di Brando Moruzzi, laterale classe 2004 che in estate l’Empoli ha prelevato in prestito dalla Juventus. Dopo una stagione brillante in C con la maglia del Pescara, il giovane difensore fiorentino ha faticato a entrare nei meccanismi di Pagliuca ed è incorso in qualche errore di troppo. Sembrava acerbo per la categoria, ma nel match giocato a Chiavari è stato uno dei pochi a salvarsi, nonostante abbia dovuto agire in una posizione a lui poco congeniale, ossia come quinto di destra. Poi, nell’ultima gara contro il Catanzaro, un netto salto di qualità: spostato a sinistra, ha saputo districarsi con abilità e attenzione, non andando mai in affanno.
Anche Duccio Degli Innocenti è reduce da una prestazione convincente. Contro il Catanzaro ha riacquisito quella padronanza e quelle distanze che gli mancavano, probabilmente anche a causa del lungo stop che lo ha tenuto fuori per diversi mesi. Ha agito non come regista in un centrocampo a tre, ma come mediano in una linea a due accanto a Yepes. Ciò si è tradotto in una maggiore libertà di movimento, che gli ha permesso di essere più lucido nelle varie fasi richieste.
Certo, una rondine non fa primavera, ma questi due calciatori sono cresciuti parecchio nelle ultime settimane e potrebbero rivelarsi un’arma preziosa per Dionisi in vista del prosieguo della stagione.
Troppi elogi per mezza partita appena sufficiente, restano due riserve non all’altezza
esatto, una rondine non fa primavera
Dove l’hai lasciato cane che si morde la coda, Riccardo?
ma non si era comprato a titolo definitivo? 🤔🤭
In qualsiasi universo, moruzzi fa panchina tutta la stagione a Carboni.
Carboni crossa meglio, tecnicamente è meglio, è molto più sveglio. Difensivamente rimandiamo a quando (si spera) si smetterà di giocare con difesa a tre, ma in ogni caso Carboni è l’unico esterno con il passo per fare tuttafascia. Moruzzi è spaesato in campo, a volte sembra abbia iniziato a giocare da un paio d’anni.
Una mezza partita in cui non fa danni non è un segnale che diventa all’altezza tutto insieme
Io invece di Carboni penso che sia davvero scarso e che non abbia margini di miglioramento , la fascia la copre al massimo per 30 minuti poi boccheggia e si mette le mani ai fianchi poi dopo non passa più la metà campo fino al 45’ e se lo fa’ non ha corsa e fiato per rientrare e poi lo fanno nero nell 1vs1 e spesso crossa in curva ….
Moruzzi in prospettiva molto meglio
d accordo anch io su Moruzzi. Se ripete le ultime 2 prestazioni è meglio di Carboni.
Preferisco Moruzzi alla grande….Carboni per me verrebbe anche dopo i due terzini sinistri della primavera…..giocatore che faceva la panchina a Venezia con Di Francesco che e’ tutto dire farebbe giocare anche i 2009 uno come Eusebio se non c’ha visto nulla….bastava….forse dovevamo fare un piacere all’inter….credo sia arrivato fin qui solo perche’ ha un gran fisico…
Concordo con Ale, non so dove vedete margini di miglioramento in Moruzzi, forse nel sistemarsi meglio i capelli. Per me è peggio di Carboni, che è tutto dire…
Degli Innocenti mi e’ sembrato un play cioe’ un regista.E’ quello di cui ha bisogno l’ Empoli,non di un mero mediano come tanti.Riguardo Moruzzi se acquista ancora un po” di grinta e concentrazione puo’ fare comodo considerato le prestazioni (insufficienti) di Obaretin .Carlo B
Concordo su Degli Innocenti , play basso con il Catanzaro e non mediano al fianco di Yepes , rientro importante
Degli innocenti mi e’ piaciuto bene in fase di costruzione e benissimo in fase difensiva….cosa che per me Ghion e Yepes non sanno fare….meglio Yepes di Ghion almeno intercetta qualche pallone…sara’ un caso che non hanno fatto gol….
Comunque con Haas e Degli innocenti in fase difensiva si dovrebbe trovare la quadra….e con loro uno come Ignacchiti dal Piede educato ma lento ci potrebbe servire…..
A livello di squadra trazione anteriore mi piacerebbe vedere anche
Fulignati
Obaretin/Curto
Lovato
Guarino
Cesay
Elia
Haas
Degli innocenti
Ignacchiti/Ghion/Yepes
Pellegri/Sphendi
Nasti
A maggior ragione bisogna giocare con il 4231 che credo sarà il modulo “futuro” di Dionisi…
Fulignati
Curto, Lovato, Guarino, Obaretin/Moruzzi;
Degli Innocenti, Yepes/Ghion;
Elia, Saporiti/Bianchi/Ilie/Shpendi, Ceesay;
Pellegri/Popov/Nasti.
Considerando che durante una partita con 5 cambi si può rivoluzionare completamente la squadra…
moruzzi in prospettiva mi sembra molto meglio di carboni sono un po’ deluso da belardinelli che mi sembra in fase involutiva io lo proverei come centrale difensivo. Degli innocenti in fase evolutiva chissà perché a spezia avrebbero fatto carte false x riaverlo.