Le ultime due partite hanno mostrato un’evidente crescita di Brando Moruzzi, laterale classe 2004 che in estate l’Empoli ha prelevato in prestito dalla Juventus. Dopo una stagione brillante in C con la maglia del Pescara, il giovane difensore fiorentino ha faticato a entrare nei meccanismi di Pagliuca ed è incorso in qualche errore di troppo. Sembrava acerbo per la categoria, ma nel match giocato a Chiavari è stato uno dei pochi a salvarsi, nonostante abbia dovuto agire in una posizione a lui poco congeniale, ossia come quinto di destra. Poi, nell’ultima gara contro il Catanzaro, un netto salto di qualità: spostato a sinistra, ha saputo districarsi con abilità e attenzione, non andando mai in affanno.

Anche Duccio Degli Innocenti è reduce da una prestazione convincente. Contro il Catanzaro ha riacquisito quella padronanza e quelle distanze che gli mancavano, probabilmente anche a causa del lungo stop che lo ha tenuto fuori per diversi mesi. Ha agito non come regista in un centrocampo a tre, ma come mediano in una linea a due accanto a Yepes. Ciò si è tradotto in una maggiore libertà di movimento, che gli ha permesso di essere più lucido nelle varie fasi richieste.

Certo, una rondine non fa primavera, ma questi due calciatori sono cresciuti parecchio nelle ultime settimane e potrebbero rivelarsi un’arma preziosa per Dionisi in vista del prosieguo della stagione.