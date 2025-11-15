Siamo nel weekend dedicato alla sosta per i vari impegni delle Nazionali e i campionati di A e B riprenderanno tra una settimana con i primi anticipi venerdì 21. Nel prossimo turno spicca il big match tra Monza e Cesena mentre per la lotta salvezza c’è un importantissimo Mantova-Spezia
Ecco il programma completo della 13° giornata di B:
CATANZARO-PESCARA Venerdì 21/11 ore 20:30
V.ENTELLA-PALERMO Sabato 22/11 ore 15:00
CARRARESE-REGGIANA Sabato 22/11 ore 15:00
AVELLINO-EMPOLI Sabato 22/11 ore 15:00
PADOVA-VENEZIA Sabato 22/11 ore 17:15
BARI-FROSINONE Sabato 22/11 ore 19:30
MODENA-SUDTIROL Domenica 23/11 ore 15:00
MANTOVA-SPEZIA Domenica 23/11 ore 15:00
MONZA-CESENA Domenica 23/11 ore 17:15
SAMPDORIA-JUVE STABIA Lunedì 24/11 ore 20:30
CATANZARO-PESCARA X
V.ENTELLA-PALERMO 2
CARRARESE-REGGIANA 1
AVELLINO-EMPOLI
PADOVA-VENEZIA 2
BARI-FROSINONE 1
MODENA-SUDTIROL X
MANTOVA-SPEZIA X
MONZA-CESENA X
SAMPDORIA-JUVE STABIA 1