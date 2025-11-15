Siamo nel weekend dedicato alla sosta per i vari impegni delle Nazionali e i campionati di A e B riprenderanno tra una settimana con i primi anticipi venerdì 21. Nel prossimo turno spicca il big match tra Monza e Cesena mentre per la lotta salvezza c’è un importantissimo Mantova-Spezia

Ecco il programma completo della 13° giornata di B:

CATANZARO-PESCARA  Venerdì 21/11 ore 20:30

V.ENTELLA-PALERMO   Sabato 22/11 ore 15:00

CARRARESE-REGGIANA  Sabato 22/11 ore 15:00

AVELLINO-EMPOLI  Sabato 22/11 ore 15:00

PADOVA-VENEZIA  Sabato 22/11 ore 17:15

BARI-FROSINONE  Sabato 22/11 ore 19:30

MODENA-SUDTIROL  Domenica 23/11 ore 15:00

MANTOVA-SPEZIA  Domenica 23/11 ore 15:00

MONZA-CESENA  Domenica 23/11 ore 17:15

SAMPDORIA-JUVE STABIA  Lunedì 24/11 ore 20:30

Articolo precedenteLa crescita di Moruzzi, il ritorno di Degli Innocenti
Tommaso Chelli

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

2 Commenti

  2. CATANZARO-PESCARA X

    V.ENTELLA-PALERMO 2

    CARRARESE-REGGIANA 1

    AVELLINO-EMPOLI

    PADOVA-VENEZIA 2

    BARI-FROSINONE 1

    MODENA-SUDTIROL X

    MANTOVA-SPEZIA X

    MONZA-CESENA X

    SAMPDORIA-JUVE STABIA 1

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here