Svolta a sorpresa per il futuro dell’ex centrocampista azzurro, Liam Henderson, attualmente svincolato dopo la fine del suo contratto con l’Empoli al 30/06. Lo scozzese è un nuovo giocatore della Sampdoria, sta svolgendo le visite mediche e nelle prossime ore firmerà il contratto con i liguri.

Un rinforzo importante per la Sampdoria vista la grande esperienza maturata dal giocatore in questi anni. Nell’ultima stagione in azzurro Henderson ha totalizzato 41 presenze tra campionato e Coppa Italia. In Italia ha vestito anche le maglie di Lecce, Palermo, Bari e Verona.