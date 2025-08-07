A differenza della situazione legata a Obaretin, che simpaticamente abbiamo definito telenovela, nel caso di Aljosa Vasic la vicenda appare decisamente più chiara e lineare. Il giovane centrocampista offensivo classe 2002 è da tempo nel mirino dell’Empoli, che vorrebbe portarlo in azzurro per aumentare la qualità e la duttilità del reparto avanzato. Vasic è attualmente di proprietà del Palermo e sta svolgendo il ritiro precampionato con i rosanero, allenati da Filippo Inzaghi. Proprio il tecnico ex Pisa, almeno fino a pochi giorni fa, aveva più volte espresso la volontà di trattenere il giocatore all’interno del gruppo siciliano per motivi tecnici e strategici.

Tuttavia, secondo quanto filtra da Palermo, sembra che la situazione si stia sbloccando e che già all’inizio della prossima settimana il club di Viale del Fante potrebbe liberare il calciatore, aprendo così la porta a un suo trasferimento. Nel frattempo, anche altre società si sono fatte avanti per sondare la disponibilità del ragazzo: tra queste Catanzaro, Bari e Reggiana. Ma è risaputo che Vasic, già da tempo, avrebbe espresso un forte gradimento per la destinazione empolese.

Sebbene al momento siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, è certo l’interesse dell’Empoli, che segue il calciatore da molto tempo. I contatti tra i due club proseguono da settimane (iniziati con il passaggio di Gyasi nella terra della Trinacria), e se le notizie provenienti dalla Sicilia dovessero essere confermate, la prossima potrebbe davvero essere la settimana decisiva per avvicinare Vasic alla corte di Guido Pagliuca.