A differenza della situazione legata a Obaretin, che simpaticamente abbiamo definito telenovela, nel caso di Aljosa Vasic la vicenda appare decisamente più chiara e lineare. Il giovane centrocampista offensivo classe 2002 è da tempo nel mirino dell’Empoli, che vorrebbe portarlo in azzurro per aumentare la qualità e la duttilità del reparto avanzato. Vasic è attualmente di proprietà del Palermo e sta svolgendo il ritiro precampionato con i rosanero, allenati da Filippo Inzaghi. Proprio il tecnico ex Pisa, almeno fino a pochi giorni fa, aveva più volte espresso la volontà di trattenere il giocatore all’interno del gruppo siciliano per motivi tecnici e strategici.
Tuttavia, secondo quanto filtra da Palermo, sembra che la situazione si stia sbloccando e che già all’inizio della prossima settimana il club di Viale del Fante potrebbe liberare il calciatore, aprendo così la porta a un suo trasferimento. Nel frattempo, anche altre società si sono fatte avanti per sondare la disponibilità del ragazzo: tra queste Catanzaro, Bari e Reggiana. Ma è risaputo che Vasic, già da tempo, avrebbe espresso un forte gradimento per la destinazione empolese.
Sebbene al momento siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, è certo l’interesse dell’Empoli, che segue il calciatore da molto tempo. I contatti tra i due club proseguono da settimane (iniziati con il passaggio di Gyasi nella terra della Trinacria), e se le notizie provenienti dalla Sicilia dovessero essere confermate, la prossima potrebbe davvero essere la settimana decisiva per avvicinare Vasic alla corte di Guido Pagliuca.
Potrebbe sbloccarsi? Che ha preso le f.ave di fuca?
🤣😂🤣
X Elia siamo alle comiche, come x Obaretin
Lo Spezia aspetta x liberarlo l arrivo di Candela che attualmente è impegnato in una tournée Se ne riparla lunedì (fonte cittadellaspezia.com) Forse
E che ci sarebbe di comico? Mi pare una dinamica normalissima
Ma facciamo festa se con 50mln non si riesce a prendere un ragazzotto di B….
Te dove l’hai lasciato Dario Plaza?
Ragazzi mancano 4 elementi: 2 difensori, 1 centrocampista e 1 attaccante. Se prendiamo: Obaretin, Lovato, Vasic e Moro la squadra va bene per un campionato di media alta classifica di B. Abbiamo tutti i reparti completi e 3 ragazzi in infermeria che al loro rientro faranno la differenza: Pellegri, Haas e Degli Innocenti.
Almeno con questa rosa riusciremmo a dare più spazio ai ragazzi che provengono dal nostro settore giovanile.
Va bene così, facciamo questi 4 acquisti, recuperiamo al massimo gli infortunati e amalgamiamo il gruppo. Avanti Azzurri
Pellegri se va bene rientra a fine ottobre…. ma Zurkowski non vi ha insegnato nulla? Se prendi una punta e per caso ha un raffreddore, risiamo con le pezze al cuxo…. servono 6 elementi e non esterni…. ma che si fa la collezione? Gemmi datti una svegliata… ma che mercato del caxxo è….