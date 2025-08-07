Se, come già detto, quella di Salvatore Elia è stata una vera e propria sorpresa — visto che fino a ieri il suo nome non era mai stato accostato all’Empoli – , altrettanto a sorpresa, però, si sta registrando un rallentamento inatteso nella trattativa per Nosa Obaretin. È giusto essere onesti: il difensore era atteso alla corte di Guido Pagliuca già da diversi giorni. Ne parliamo apertamente da tempo su queste pagine e, solo pochi giorni fa, ci eravamo spinti a definire l’operazione come virtualmente chiusa, con l’arrivo del giocatore considerato imminente. Eppure, ad oggi, l’ex Bari è ancora regolarmente in ritiro con il Napoli, agli ordini di Antonio Conte. Non solo: Obaretin sta trovando spazio con continuità nelle amichevoli estive dei partenopei.
Provando a raccogliere informazioni da più fonti, le conferme sulla volontà dell’Empoli di portare il giocatore in Toscana continuano ad arrivare. Così come appare confermata anche la volontà dello stesso Obaretin, che avrebbe anche declinato l’interesse dell’ambizioso Palermo per preferire l’esperienza azzurra. Anche da Napoli, in linea generale, non emergono smentite rispetto a quanto già emerso. Il nodo sembra essere rappresentato proprio da Antonio Conte, che al momento non intende privarsi del giocatore. Non è escluso che lo lasci partire solo più avanti, magari dopo l’arrivo di altri rinforzi nel suo reparto difensivo.
C’è anche chi ipotizza un possibile ripensamento sulle condizioni inizialmente pattuite tra i due club: si parlava infatti di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a circa 3 milioni di euro, condizionato alla promozione in Serie A dell’Empoli. In sostanza, la trattativa per Nosa Obaretin sta assumendo sempre più i contorni di una piccola telenovela. La sensazione prevalente, però, è che il giocatore possa comunque sbarcare a Empoli da un momento all’altro. Al momento, registriamo un lungo stand-by, senza che vi sia però una visibilità chiara su quelle che potrebbero essere le effettive tempistiche di chiusura.
