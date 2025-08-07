È arrivata ieri sera, un po’ a sorpresa, la notizia del forte inserimento dell’Empoli su Salvatore Elia, esterno offensivo dello Spezia che, nelle prossime ore, potrebbe seriamente vestire la maglia azzurra. Ma con il club ligure potrebbe aprirsi un vero e proprio asse di mercato. Dalla Liguria, infatti, arriva un’indiscrezione significativa: lo Spezia sarebbe interessato a riavere Duccio Degli Innocenti, classe 2003, rientrato all’Empoli dopo il prestito della scorsa stagione ma attualmente indisponibile a causa di un infortunio.
Il giovane centrocampista ha disputato lo scorso campionato di Serie B proprio con lo Spezia. Pur non essendo un titolare fisso, è stato spesso impiegato prima di fermarsi a fine febbraio per un serio infortunio al tendine d’Achille, che lo tiene tuttora ai box. Resta da capire se l’eventuale operazione per Elia possa intrecciarsi con quella per Degli Innocenti oppure se si tratterà di due trattative distinte. Ciò che trapela, però, è l’interesse dello Spezia a riportare il centrocampista toscano in Liguria a titolo definitivo, e non tramite un nuovo prestito. Degli Innocenti, infatti, ha un contratto in scadenza a giugno 2026, e questa condizione potrebbe spingere l’Empoli a valutare una cessione definitiva piuttosto che temporanea.
Va anche sottolineato che il centrocampista era considerato uno dei giovani più attesi al ritorno a Empoli. Tuttavia, al di là delle condizioni fisiche, la possibilità di vederlo protagonista in maglia azzurra nella prossima stagione appare oggi più incerta. Come sempre, saranno le prossime ore a chiarire l’evoluzione di una doppia pista che potrebbe prendere forma concreta. Da aggiungere che Elia e Degli Innocenti hanno lo stesso procuratore.
E’ l’ultima frase sul fatto di avere lo stesso procuratore di Elia che fa capire che ci sarà uno scambio, magari non contestuale essendo comunque Degli Innocenti infortunato…
Io Degli Innocenti non lo cederei mai ad una presunta oltretutto concorrente. E’ un nostro prodotto e anche per motivi di orgoglio andrebbe recuperato e messo poi nelle condizioni di far bene. Diverso il discorso se fossimo rimasti in serie A.
Ma lo Spezia non è considerata una nostra diretta concorrente, non abbiamo gli stessi obiettivi
Appunto, il giocatore è, anzi sarebbe ambito da una pretendente alla promozione e non va bene a noi ? Ed è nostro..
Intendevo che siamo entrambe in B con lo Spezia
Ma davvero reputi degli innocenti non cedibile?
Bene così invece, almeno si svuota un po’ l’infermeria.
Se sta bene, il ragazzo è un valore aggiunto
Fatemi capire si cambia un centrocampista centrale con un esterno (ne abbiamo già 4 in rosa) ….. ma che senso ha? ….. fatemi capire le strategie che ci stanno dietro perché mi sembrano tutti movimenti a caxxo!!!!
Concordo con Riccardo
Anch’io…mercato con poche idee ma confuse!
Duccio è forte magari tornasse
Cedere un prodotto del vivaio per uno sconosciuto qualsiasi di B non ha davvero senso. Diamo fiducia ai ragazzi del nostro settore giovanile. Anche in termini di investimenti. Smettiamola di fare queste operazioni insensate e prendiamo quei 2/3 obiettivi che servono per avere una squadra completa. Duccio deve rimanere in Rosa