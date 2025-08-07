È arrivata ieri sera, un po’ a sorpresa, la notizia del forte inserimento dell’Empoli su Salvatore Elia, esterno offensivo dello Spezia che, nelle prossime ore, potrebbe seriamente vestire la maglia azzurra. Ma con il club ligure potrebbe aprirsi un vero e proprio asse di mercato. Dalla Liguria, infatti, arriva un’indiscrezione significativa: lo Spezia sarebbe interessato a riavere Duccio Degli Innocenti, classe 2003, rientrato all’Empoli dopo il prestito della scorsa stagione ma attualmente indisponibile a causa di un infortunio.

Il giovane centrocampista ha disputato lo scorso campionato di Serie B proprio con lo Spezia. Pur non essendo un titolare fisso, è stato spesso impiegato prima di fermarsi a fine febbraio per un serio infortunio al tendine d’Achille, che lo tiene tuttora ai box. Resta da capire se l’eventuale operazione per Elia possa intrecciarsi con quella per Degli Innocenti oppure se si tratterà di due trattative distinte. Ciò che trapela, però, è l’interesse dello Spezia a riportare il centrocampista toscano in Liguria a titolo definitivo, e non tramite un nuovo prestito. Degli Innocenti, infatti, ha un contratto in scadenza a giugno 2026, e questa condizione potrebbe spingere l’Empoli a valutare una cessione definitiva piuttosto che temporanea.

Va anche sottolineato che il centrocampista era considerato uno dei giovani più attesi al ritorno a Empoli. Tuttavia, al di là delle condizioni fisiche, la possibilità di vederlo protagonista in maglia azzurra nella prossima stagione appare oggi più incerta. Come sempre, saranno le prossime ore a chiarire l’evoluzione di una doppia pista che potrebbe prendere forma concreta. Da aggiungere che Elia e Degli Innocenti hanno lo stesso procuratore.