L’Empoli è a caccia di rinforzi in tutti i reparti e per il centrocampo torna di moda un nome che vi avevamo scritto circa un mese fa. Si tratta di Aldo Florenzi, classe 2002 del Cosenza.

Secondo quanto riportato da TifoCosenza, nelle ultime ore la società azzurra avrebbe ripreso contatti con il Cosenza per il giocatore. Oltre all’Empoli, si registra il forte pressing da settimane del Frosinone e anche la Reggiana avrebbe mosso i primi passi, ma il vero scoglio è rappresentato dalla richiesta del Cosenza per il cartellino, oltre il milione di euro. Sicuramente entro fine agosto il giocatore lascerà i calabresi.

Florenzi è un giocatore con una esperienza importante per la categoria avendo totalizzato oltre 100 presenze ed è un elemento che il Ds Gemmi conosce bene essendo al Cosenza dal 2021. Nell’ultima stagione, nonostante la retrocessione della squadra in Serie C, è risultato uno dei migliori. Vedremo nei prossimi giorni se Gemmi proverà a affondare il colpo o andrà su altri obiettivi.