L’Empoli è a caccia di rinforzi in tutti i reparti e per il centrocampo torna di moda un nome che vi avevamo scritto circa un mese fa. Si tratta di Aldo Florenzi, classe 2002 del Cosenza.
Secondo quanto riportato da TifoCosenza, nelle ultime ore la società azzurra avrebbe ripreso contatti con il Cosenza per il giocatore. Oltre all’Empoli, si registra il forte pressing da settimane del Frosinone e anche la Reggiana avrebbe mosso i primi passi, ma il vero scoglio è rappresentato dalla richiesta del Cosenza per il cartellino, oltre il milione di euro. Sicuramente entro fine agosto il giocatore lascerà i calabresi.
Florenzi è un giocatore con una esperienza importante per la categoria avendo totalizzato oltre 100 presenze ed è un elemento che il Ds Gemmi conosce bene essendo al Cosenza dal 2021. Nell’ultima stagione, nonostante la retrocessione della squadra in Serie C, è risultato uno dei migliori. Vedremo nei prossimi giorni se Gemmi proverà a affondare il colpo o andrà su altri obiettivi.
Prenderlo alla svelta
Ahagahaha..voi non capite cosa vuol dire fare la trattative,senza soldi e per giocatori con mercato.Non li prende alla svelta neanche il man.utd…Intanto dovevano prendere Elia e non se ne parla più…
Che significa “non se ne parla più”? Lo sai vero che un giocatore deve arrivare fisicamente, sottoporsi alle visite mediche e poi firmare il contratto, il quale poi deve essere depositato in Lega prima di essere annunciato ufficialmente? Quindi anche ammesso che la trattativa fosse già definitiva in ogni aspetto già ieri sera (il che non è detto) ci vorrebbe comunque del tempo…io non capisco come ragionate
Ma che ne sai come funziona una trattativa…Intanto se erano alle visite mediche l’avrebbero scritto . Sarà una trattativa in fase avanzata,ma come tante che erano così possono anche morire come sono nate ..Noi sappiamo quello che ci scrivono ma non sempre quello che viene scritto corrisponde alla fase reale della trattativa.Per cui sei tu che ragioni “storto” ,se non capisci questo,non io…
Come fai a dire senza soldi? Quelli ci sono, se non li vogliono spendere é un altro discorso
È uguale , ho detto “Senza soldi”,non “senza soldi perché non ne hanno…”.Se non sapete leggere bene l’ironia di certe frasi,forse sarebbe meglio che vi asteneste da giudizi..Anche Forza Empoli ha questo difetto,si prende e prende gli altri troppo sul serio…Il mercato si risolverà alla fine ,per tutti.Sia per chi ha pecunia,sia per chi non ne ha e sua per cui ne ha ma in primis preferisce attendere che ne resti per pagare lo stipendio milionario di pres. E presidentessa.
L’ironia non si capiva in effetti, mi sa che non è il tuo forte
Non lo conosco ma la sua piccola storia parla bene apparte i centimetri che mancano al nostro centrocampo che lui non porta. nelle varie partitelle estive ho visto un assist di Stulac da brividi.
Stulac soprattutto in B è tanta robba come dicono a Roma
Preferisco il centrocampista del como
Per Elia una trattativa in fase avanzata vuol dire che in linea di massima è stata accettata e poi però però dettagli da sistemare e far combaciare e poi quello che è stato scritto sopra.
Ora dalla sorpresa per un giocatore mai chiacchierato come Elia c’è delusione se il giorno dopo non viene annunciato…mah
Comunque il presunto ritorno su Florenzi credo dipenda dalla valutazione che hanno o stanno facendo su Degli Innocenti. Poi sicuramente Ge-m-m-i giocherà sul giocatore per convincerlo a preferire Empoli alle altre piazze, credo anche che il Cosenza sia messo male finanziariamente e quindi vorrà monetizzare il più possibile!
Elia e Florenzi ci proietterebbero direttamente ai playoff
Ancora devo capire chi deve fare gol …
Aggiornatemi perché io non trovo uno.
Mulattieri 15
Shpendi 10
Pellegri 8
Konate 5
Il primo non c’è e gli ultimi due li devo ancora vedere fare 8 e 5 gol….. mi fate morì dal ridere!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ma infatti si ragiona del nulla senza considerare che la società nostra non tira fuori più di un milione o due dopo aver fatto gran cassa questa stagione
Attendere il 22 agosto non sarebbe male….arrendere poi il 31 sarebbe perfetto ..prima di arrostirsi il fegato con le chiacchere del nulla su ogni giocatore vociferato o sognato
Claudiooooo calmaa
Ilie e Elia, diversi gol arriveranno anche dai trequartisti