Il mercato in entrata dell’Empoli si riaccende con un nome mai emerso fino ad oggi. L’indiscrezione è stata lanciata dagli attenti colleghi di Sky Sport, da sempre ben connessi con il mondo dei procuratori e spesso in grado di anticipare la concorrenza. Il profilo in questione è quello di Salvatore Elia, classe 1999, esterno offensivo di proprietà dello Spezia. Giocatore duttile e capace di ricoprire entrambe le fasce, Elia può essere impiegato prevalentemente sulla corsia destra ma, all’occorrenza, anche su quella mancina, adattandosi a più moduli tattici. All’interno dello scacchiere di Guido Pagliuca, l’ex Atalanta potrebbe collocarsi come quarto di destra in un 3-4-2-1, con il compito di garantire spinta e profondità, grazie a un’ottima gamba e a una chiara propensione offensiva. Non va esclusa, inoltre, la possibilità di vederlo agire anche nei due trequartisti alle spalle della punta, offrendo soluzioni dinamiche e imprevedibili alla manovra.

Elia è un giocatore molto apprezzato per la sua corsa e la sua duttilità. Vanta una solida esperienza in Serie B, con 118 presenze, 8 gol e 8 assist complessivi. Nell’ultima stagione con la maglia dello Spezia è stato uno dei punti fermi della formazione ligure, collezionando 31 presenze, 2 gol e 3 assist. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, Elia ha indossato in carriera anche le maglie di Benevento, Perugia e Juve Stabia, confermandosi sempre un elemento affidabile per la categoria. Si tratterebbe dunque di un colpo importante per l’Empoli, che potrebbe contare su un profilo esperto e pronto all’uso. Restano ancora da definire i dettagli dell’operazione: il valore di mercato del calciatore si aggira intorno al milione di euro, e non è da escludere un trasferimento a titolo definitivo. Da segnalare anche un aspetto personale: Elia è nato a Prato, e un trasferimento in azzurro significherebbe un ritorno vicino a casa.

Le prossime ore potrebbero essere decisive, visto che si parla di trattativa già in fase avanzata.