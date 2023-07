Un altro anno è già passato e siamo pronti per iniziare la nuova avventura. Oggi conosceremo il cammino del nostro Empoli per poter arrivare a quella storica terza salvezza consecutiva che non siamo mai riusciti a conquistare. Come ogni anno, in questa occasione, seguiremo LIVE la composizione dei calendari, concentrandoci ovviamente su ciò che ci riguarda.

Man mano che verranno sciorinate le giornate, andremo a copulare una tabella con il logo della squadra che affronteremo, specificando se la gara sarà in casa od in trasferta. Riporteremo anche eventuali estratti che possono essere di pertinenza. Vi invitiamo a refreshare la pagina per seguire in tempo reale la costruzione del calendario 2023/24. Buona stagione a tutti!!!