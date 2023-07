La Figc ha presentato la candidatura per ospitare gli Europei di calcio del 2032 e nel dossier sarà inserito anche il Carlo Castellani di Empoli. Però, come giustamente riporta l’edizione odierna de “La Nazione”, lo stadio empolese non sarà uno di quelli che ospiteranno le gare ufficiali della prestigiosa manifestazione continentale, ma sarà messo a disposizione per gli allenamenti di quelle Nazionali che saranno impegnate poi in campo al Franchi di Firenze o all’Olimpico di Roma. Questo si potrebbe rendere possibile grazie al restyling dell’impianto che l’Empoli Fc è pronta a portare sul tavolo dell’amministrazione comunale tra ottobre e novembre.

L’ex ministro Lotti, oggi consulente interno di Monteboro spiega che: “Il nostro modello è il Gewiss Stadium di Bergamo in cui i lavori che abbiamo in mente riguarderanno soprattutto l’avvicinamento delle due curve al rettangolo di gioco e la copertura di tutti i settori, con ulteriori strutture e servizi annessi. Se verranno rispettati tutti i tempi burocratici contiamo di poter cominciare i lavori, magari intanto con lo spostamento di una delle due curve, già al termine della stagione sportiva che sta per cominciare, ossia a primavera del prossimo anno. Chiaramente non saranno interventi banali che si risolveranno in tempi rapidi ma visto che gli Europei per cui l’Italia ha avanzato la propria candidatura (una decisione sarà presa il prossimo ottobre dall’Uefa ndr.) sono quelli del 2032, abbiamo tutto il tempo a disposizione per completare i lavori e mettere a disposizione un impianto decisamente più moderno e funzionale a quelle che sono le necessità del calcio di oggi“