Di certo per adesso c’è soltanto la data dello start del ritiro. Il 10 luglio, nel tardo pomeriggio, ci sarà il primo allenamento della stagione diretto da mister Paolo Zanetti. Una seduta che battezzerà la nuova stagione sportiva. Non sappiamo ancora se ci sarà una parte di ritiro lontano da Empoli e se si dove; situazione sulla quale si dovrebbe un po’ migliorare. Ma i tifosi, che non vedono l’ora di riabbracciare i propri beniamini e con radiomercato sempre all’orecchio, sono in trepida attesa anche per quelle altre situazioni estive che tengono banco: le amichevoli, la campagna abbonamenti e le nuove maglie.

Ad oggi non ci sono notizie ufficiali su nessun fronte. Da dire però, che per tutte le situazioni enunciate, a Monteboro si è intensamente a lavoro. Tra le tre dovrebbe essere quella delle nuove maglie la situazione che conosceremo più tardi, con la sensazione che si vada a fine mese per poi vederle indosso nella prima gara ufficiale. La grande curiosità starà nel capire se ci sarà l’ennesima terza maglia scura o si andrà stavolta verso un colore più vivace. Non cambierà niente per sponsor tecnico e sponsor di maglia.

Le prime amichevoli dovrebbero invece essere diramate in quasi concomitanza con l’inizio della preparazione. La sensazione, ma va presa per questa, è che il talismano Castelfiorentino possa essere ancora l’apertura. Non manca molto nemmeno per gli abbonamenti, ci dicono che siamo davvero vicini alla pubblicazione di claim e prezzi. Ci sarà da pazientare ancora una settimana e poi l’estate azzurra entrerà nel suo vivo con tutte le sue novità.