Potrebbe durare davvero poco il “riposo” per Guido Pagliuca, esonerato all’inizio della settimana dall’Empoli. Infatti, stando a quanto arriva – con la voce di Sky a dare forza alla notizia – lo Spezia sarebbe fortemente interessato al tecnico di Cecina per il dopo D’Angelo. Come noto in serie B c’è la possibilità per gli allenatori esonerati prima della fine dell’anno solare di poter trovare una nuova panchina, e quindi Pagliuca può assolutamente rimettersi in gioco.

Stando sempre a quanto arriva, da parte dello Spezia sarebbero già in corso i contatti con l’Empoli per la risoluzione del contratto, situazione logicamente necessaria per poter poi assoldare Pagliuca. Non crediamo che da Monteboro ci possano essere frizioni in tal senso, cosi facendo di colpo l’Empoli si troverebbe ad avere il solo Dionisi a libro paga.

Vedremo quindi se andrà in porta l’operazione e magari, a questo punto nel giorno di ritorno a Spezia, ci troveremo da avversari con l’allenatore che ha preso la nostra squadra all’inizio.