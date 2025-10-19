Potrebbe durare davvero poco il “riposo” per Guido Pagliuca, esonerato all’inizio della settimana dall’Empoli. Infatti, stando a quanto arriva – con la voce di Sky a dare forza alla notizia – lo Spezia sarebbe fortemente interessato al tecnico di Cecina per il dopo D’Angelo. Come noto in serie B c’è la possibilità per gli allenatori esonerati prima della fine dell’anno solare di poter trovare una nuova panchina, e quindi Pagliuca può assolutamente rimettersi in gioco.
Stando sempre a quanto arriva, da parte dello Spezia sarebbero già in corso i contatti con l’Empoli per la risoluzione del contratto, situazione logicamente necessaria per poter poi assoldare Pagliuca. Non crediamo che da Monteboro ci possano essere frizioni in tal senso, cosi facendo di colpo l’Empoli si troverebbe ad avere il solo Dionisi a libro paga.
Vedremo quindi se andrà in porta l’operazione e magari, a questo punto nel giorno di ritorno a Spezia, ci troveremo da avversari con l’allenatore che ha preso la nostra squadra all’inizio.
caro Walter ti tocca diventare spezzino
Ahahah spettacolo
Cmq il valore del mister secondo me non si discute..Non sapevo che in B ci fosse questa possibilità…Per risparmiare anche a Empoli vedrai che corse che faranno x liberarlo…
valore inteso al ribasso suppongo. O valore nella creatività di trovare sempre nuove bestemmie
Ottimo…da 3 allenatori a libro paga a 1…
Che si dileguerà di notte alla prima occasione utile!
Perfetto
Calma … calma con il risparmiare da parte della società … La società azzurra di sicuro non mette bocca alla eventuale richiesta dello Spezia … bisogna vedere cosa ne pensa Pagliuca rispetto ai due anni di contratto che gli spettano. Giustamente (qui non posso che dargli ragione se lo farà) come accade un pò da tutte le parti (Dionisi indegna) vorrà una buona uscita che gli aggrada, anche per l’esonero prematuro ricevuto … e questo nonostante quello che gli offrirà come ingaggio la società spezzina………..
… (Dionisi insegna)…..
Dionisi non insegna niente, è così! La cosiddetta buonuscita è sempre esistita, comunque, dal punto di vista Empoli ci sarà sempre un risoarmio
Risparmio
Il famoso ed imbattibile K u l o del KorSy….gli fanno anche il resto tra D Aversa e Pagliuca
Voi non capite veramente una se.ga! Non m’ha dato noia l’esonero, ma come vi siete accaniti su di lui. Per il resto….ora c’è Dionisi W Dionisi. E sempre forza Empoli!
Ciao verginelle
Non è che ci siamo accaniti su di lui, è che lui ha avuto dei comportamenti al limite del tollerabile …. poi ad onor del vero, non ho mai visto giocare così male l’Empoli dai tempi di Bucchi, Muzzi e Carboni…. nessuno l’ha mandato via, c’è molto del suo…
dopo tanto tempo “chi lha visto” ritrova dionisi sulla panchina di empoli
Empoli empoli cià cià cià
Nessun rimpianto di Pagliuca, per carità in questo inizio d’autunno, è l’unica notizia positiva in questo pianeta Empoli…. può andare dove vuole, anche al Real Madrid…. ma nessun rimpianto….
io al posto degli spezzini avrei sentito D’ Aversa ..magari non gli ci andava.o altri piu collaudati .rischiano con Pagliuca di passare dalla padella alla brace ..
Con Pagliuca sono certi di retrocedere
Lo Spezia era alla ricerca di uno che potesse dare uno schiaffo allo spogliatoio….
Scherzi a parte, Pagliuca se trova l’ambiente giusto può far bene.
basta sia lontano da Empoli!
Ma lo Spezia non voleva D’Aversa?
Pagliuca …..ha fatto di tutto per farsi mandare via , modulo , strategia , atteggiamento, comportamento …..tutto per portare a farsi allontanare.
e ma allora sorge una domanda: con tutti gli allenatori al mondo,cosa ci avevo visto horsi in lui? nemmeno in conferenza c era a prendersi la responsabilità di una scelta sbagliata!