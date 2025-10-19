E M P O L I 0 V E N E Z I A 0

EMPOLI (3-5-2) : Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Yepes, Ghion, Ilie, Carboni; Ceesay, Shpendi.

A Disp: Perisan, Curto, Degli Innocenti, Belardinelli, Pellegri, Ebuehi, Moruzzi, Indragoli, Haas, Saporiti, Popov, Konate.

Allenatore: Alessio Dionisi

VENEZIA (3-5-2) : Stankovic; Korac, Schingtienne, Sverko; Hainaut, Perez, Busio, Doumbià, Bjarkason; Casas, Adorante.

A Disp: Grandi, Franjic, Haps, Fila, Yeboah, Venturi, Sagrado, Lella, Svoboda, Bohinen, Sidibe, Pietrelli.

Allenatore: Giovanni Stroppa.

ARBITRO: Sig. Pezzuto di Lecce. Assistenti: Ricci/Pistarelli. VAR: Maggioni/Cosso

LIVE MATCH

1° Tempo

0′ – Formazioni praticamente identica a quella annunciata ma con Ceesay e non Popov. Da capire se sarà un 3-5-2 con Ceesay davanti (come provato giovedi nell’unica seduta aperta) o un 3-4-2-1 con Ceesay ed Ilie come trequarti dietro Shpendi. In linea di massima si riprende da dove si è lasciato.