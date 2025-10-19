Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un pareggio dal confronto interno con il Venezia
FULIGNATI: 6,5 Incolpevole sul gol del Venezia, si dimostra sempre attento e preciso quando deve intervenire. Un paio di ottime parate anche stasera.
LOVATO: 6,5 Con la fascia da capitano al braccio gioca una gara di spessore, coprendo e difendendo sempre bene. C’è però una macchia nella sua gara, quando perde Adorante in occasione del gol
GUARINO: 5,5 Più scuri che chiari. Denota spesso “timidezza” in alcune giocate e troppo spesso è in difficoltà nel gioco aereo. Qualcosa meglio nella ripresa.
OBARETIN: 6,5 Contiene bene e recupera diverse palle che sarebbero potute essere sanguinose. Bravo anche a spendere il giallo nei minuti finali. La miglior prova in azzurro.
ELIA: 6,5 Meno appariscente e pungente in fase di possesso, fa un grandissimo lavoro in fase di pressione e di non possesso. Gara di grande intelligenza.
EBUEHI: 5.5 Fa registrare qualche incertezza di troppo nella sua zona di competenza. Fatica a limitare le giocare dei lagunari, i quali lo saltano spesso.
YEPES: 6 Parte bene giocando dei buoni palloni che creano pericoli. Nella seconda parte della gara fa un lavoro più oscuro ma si perde un po’
GHION: 6,5 Bravo nelle due fase e sempre attento sulle seconde palle. Intraprendente ed ordinato, guida bene dalla cabina di regia.
HAAS: SV
ILIE: 7 Finalmente il giocatore tanto atteso ed ammirato nel precampionato. Gioca da mezzala e si stacca sulla trequarti dimostrando qualità sia in pressione che con il pallone. Bravissimo nel recupero palla e servire poi Shpendi in occasione del pareggio azzurro.
DEGLI INNOCENTI: 6 Al suo primo gettone assoluto della stagione si trova di fronte ad un autentico battesimo di fuoco. Ha il merito di lottare su ogni pallone ma non è ancora nella migliore condizione….Può solo migliorare con il tempo e diventare una pedina importante del centrocampo.
CARBONI: 6 La sua è una partita di sacrificio, i suoi sganciamenti in avanti sono molto rari ma si fa apprezzare in fase di non possesso. Fondamentali alcune chiusure nella parte finale della gara.
CEESAY: 6,5 Tanto movimento, tanta quantità ed alcuni ottimi sprazzi in fase di possesso.
PELLEGRI: 6 Prende un ammonizione molto ingenua a pochi minuti dal suo ingresso. Da solo è in grado di tenere in allarme la difesa avversaria, mette sul piatto della bilancia potenza fisica e mezzi tecnici. Se la condizione lo sorregge può essere un fattore per gli azzurri da allora fino in avanti.
SHPENDI: 7 In grande crescita ed in gol anche oggi. Una vera e propria zanzara che ronza negli ultimi venti metri di campo cercando sempre il guizzo giusto ma giocando anche per la squadra.
SAPORITI: 6 Si accende a tratti, suo l’assist che consente a Pellegri di impegnare Stankovic. Sono poche le occasioni per mettersi in mostra, però anche lui dovrebbe proporsi in maniera più continua.
MISTER DIONISI: 6.5 Il suo secondo esordio al Castellani nascondeva molte insidie, prima di tutto la situazione in cui si trova la squadra e l’avversario che aveva di fronte. Gara preparata in soli tre allenamenti. E’ piaciuto l’approccio e la voglia di soffrire nei momenti di maggiore difficoltà, soprattutto non si è perso il filo logico e non è crollata come avvenuto altre volte. Certo c’è da migliorare ma si sono viste cose interessanti sul piano del gioco che fanno ben sperare per il futuro.
su Dionisi ricordiamoci anche che stasera in campo 4 giocatori che venivano da gravi infortuni di cui 2 non giocavano da mesi e mesi. Tutto da migliorare
I primi cambi hanno peggiorato decisamente la squadra.
Pellegri ha fatto solo casino e degli innocenti era in difficoltà.
Ceesay non andava tolto cosi come shpendi.
Comunque la squadra era messa decisamente meglio in campo.
fulignati 6.5 meno di ilie e al pari di altri giocatori….se c era un altro portiere qualsiasi si era preso 4 gol…Dionisi 4…voto politico per sempre…
Fulignati 7
Lovato 7
Guarino 5,5
Obaretin 6,5
Elia 6,5 (ma viene da piangere a vederlo sacrificato)
Yepes 6
Ghion 6
Carboni 6
Ceesay 6,5
Ilie 7
Shpendi 7,5
degli innocenti 6 haas 6,5 pellegri 6 saporiti 6 ebuei 6
mister Dionisi 6,5
Si sta rovinando Popov che merita di giocare ed è diventato l’ultima scelta
Anche io darei 7 a san Fulignati, per il resto concordo con i voti di PE. Venezia bella squadra, ma vulnerabile in difesa e non ne abbiamo approfittato. Per Dionisi per ora 6 di stima ma comunque c’è da lavorare, a centrocampo perdevamo tutti gli scontri. Elia in difesa non si poteva vedere, forse conviene valutare davvero la difesa a 4.
Fulignati 7
Lovato 7
Guarino 5,5
Obaretin 6,5
Elia 6,5 …gioverebbe meglio da ala che da terzino , infatti al 60’ fine della benzina
Yepes 6
Ghion 6,5
Carboni 6
Ceesay 6,5 fino a quando era ad uomo di abusivo abbiamo tenuto bene
Ilie 7. Scelta logica di metterlo mezzala in un centrocAmpo che da 15 cm e 15 kg agli avversari
Shpendi 7. I goal li fa’
degli innocenti 6
haas 6,5
pellegri 6,5
saporiti 6
Ebhuei 6
mister Dionisi 6,5
5311
Abbiamo giocato come dovevano perciò piena sufficienza al mister ,coraggioso o folle con i cambi , tutti postinfortunati di lungo corso insieme
ma che partita avete visto per dare solo 6,5 a Fulignati!!! ma avete visto la parata nel secondo tempo su tiro a giro ravvicinato del giocatore del Venezia???
Se non ricordo male nella precedenza esperienza di Dionisi ad Empoli, nella prima in casa si giocava contro il Monza di Berlusconi favorito alla promozione diretta, ma nonostante a circa i. 70% di possesso palla a fovore del Monza finì in pareggio, allenava il Monza Stroppa.
Stasera stessi allenatori e stesso risultato.
Speriamo che il riuscire final e del campionato sia anche questo uguale 🤞
Speriamo che il risultato finale del campionato sia anche questo uguale 🤞
Obertin molto meglio oggi… poi i soliti ma Sphendi da tanto movimento all’attacco e la porta la trova.
comunque guarino molti lo volevano titolare in serie A l’ anno scorso e a stento riesce per ira a giocare in serie B..anche Ebhuei ha fatto una bella involuzione dopo l ‘ infortunio..mi dispiace tantissimo per Popov che da goleador è passato a 4/ 5 attaccante.
Devo esser sincero, pur ringraziando per l’ennesima volta Fulignati per qualche eccellente parata, ho visto però un Empoli molto più compatto e soprattutto all’inizio molto manovriero con azioni piuttosto ficcanti … Quando siamo riusciti ad andare avanti abbiamo creato situazioni interessanti ed anche il loro portiere ha avuto il suo da fare … Naturalmente abbiamo incontrato una signora squadra che è uscita alla distanza, ma anche noi non siamo stati con le mani in mano … peccato a volte aver sbagliato l’ultimo passaggio o cross perchè in vantaggio saremmo potuti andare anche noi …e prima del fischio finale …bastava un passaggio un pò più lungo e alto e Pellegri si sarebbe trovato davanti al portiere … Poco conta aver tenuto palla per molto più tempo di noi … non si vince solo tenendo palla nel calcio …
Pochissime le insufficienze oggi.
Sicuramente nessuno sul 7, ma ottima partita da parte di diversi azzurri.
Ok … Fulignati lo merita, ma dal campo mi è parso che il goal l’ha preso ben dentro l’area piccola e probabilmente su quel cross sulla palla ci doveva e poteva andare pure lui … Rivedrò l’azione in tv perchè potrei anche aver visto male … dato che siedo dalla parte sinistra della maratona rispetto alla tribuna ………….
Ha sbagliato tutta la linea difensiva: quel cross rapido non doveva neanche partire.
Quello che dici l’ho visto benissimo, tra l’altro sulla punizione doveva andarci subito uno davanti, ma credo anche che qualche nostro giocatore è stato tratto in inganno dal fatto che l’arbitro si stava avvicinando sul punto della punizione, poi invece l’hanno battuta alla svelta e ne è venuto fuori il cross, ma dal cross a prendere goal … qualcuno avrà sbagliato e voglio rivedere l’azione dalla tv.