Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti con un pareggio dal confronto interno con il Venezia

FULIGNATI: 6,5 Incolpevole sul gol del Venezia, si dimostra sempre attento e preciso quando deve intervenire. Un paio di ottime parate anche stasera.

LOVATO: 6,5 Con la fascia da capitano al braccio gioca una gara di spessore, coprendo e difendendo sempre bene. C’è però una macchia nella sua gara, quando perde Adorante in occasione del gol

GUARINO: 5,5 Più scuri che chiari. Denota spesso “timidezza” in alcune giocate e troppo spesso è in difficoltà nel gioco aereo. Qualcosa meglio nella ripresa.

OBARETIN: 6,5 Contiene bene e recupera diverse palle che sarebbero potute essere sanguinose. Bravo anche a spendere il giallo nei minuti finali. La miglior prova in azzurro.

ELIA: 6,5 Meno appariscente e pungente in fase di possesso, fa un grandissimo lavoro in fase di pressione e di non possesso. Gara di grande intelligenza.

EBUEHI: 5.5 Fa registrare qualche incertezza di troppo nella sua zona di competenza. Fatica a limitare le giocare dei lagunari, i quali lo saltano spesso.

YEPES: 6 Parte bene giocando dei buoni palloni che creano pericoli. Nella seconda parte della gara fa un lavoro più oscuro ma si perde un po’

GHION: 6,5 Bravo nelle due fase e sempre attento sulle seconde palle. Intraprendente ed ordinato, guida bene dalla cabina di regia.

HAAS: SV

ILIE: 7 Finalmente il giocatore tanto atteso ed ammirato nel precampionato. Gioca da mezzala e si stacca sulla trequarti dimostrando qualità sia in pressione che con il pallone. Bravissimo nel recupero palla e servire poi Shpendi in occasione del pareggio azzurro.

DEGLI INNOCENTI: 6 Al suo primo gettone assoluto della stagione si trova di fronte ad un autentico battesimo di fuoco. Ha il merito di lottare su ogni pallone ma non è ancora nella migliore condizione….Può solo migliorare con il tempo e diventare una pedina importante del centrocampo.

CARBONI: 6 La sua è una partita di sacrificio, i suoi sganciamenti in avanti sono molto rari ma si fa apprezzare in fase di non possesso. Fondamentali alcune chiusure nella parte finale della gara.

CEESAY: 6,5 Tanto movimento, tanta quantità ed alcuni ottimi sprazzi in fase di possesso.

PELLEGRI: 6 Prende un ammonizione molto ingenua a pochi minuti dal suo ingresso. Da solo è in grado di tenere in allarme la difesa avversaria, mette sul piatto della bilancia potenza fisica e mezzi tecnici. Se la condizione lo sorregge può essere un fattore per gli azzurri da allora fino in avanti.

SHPENDI: 7 In grande crescita ed in gol anche oggi. Una vera e propria zanzara che ronza negli ultimi venti metri di campo cercando sempre il guizzo giusto ma giocando anche per la squadra.

SAPORITI: 6 Si accende a tratti, suo l’assist che consente a Pellegri di impegnare Stankovic. Sono poche le occasioni per mettersi in mostra, però anche lui dovrebbe proporsi in maniera più continua.

MISTER DIONISI: 6.5 Il suo secondo esordio al Castellani nascondeva molte insidie, prima di tutto la situazione in cui si trova la squadra e l’avversario che aveva di fronte. Gara preparata in soli tre allenamenti. E’ piaciuto l’approccio e la voglia di soffrire nei momenti di maggiore difficoltà, soprattutto non si è perso il filo logico e non è crollata come avvenuto altre volte. Certo c’è da migliorare ma si sono viste cose interessanti sul piano del gioco che fanno ben sperare per il futuro.