Il collega Matteo Canepa ci racconta un po’ della Virtus Entella, prossimo avversario in campionato degli azzurri:

Come sta questa Entella, che ritroviamo dopo l’amichevole estiva, reduce da una bella batosta…

” Indubbiamente la sconfitta di Frosinone è stata roboante nel punteggio, un punteggio sul quale c’è poco da dire per quanto visto in campo. E’ stata la peggior prova dei diavoli, fin qui la squadra aveva sempre gestito bene le proprie partite anche quando era arrivata la sconfitta come nei casi di Padova, Avellino e Modena. A Frosinone c’è stata un blackout totale, anche se in questo vanno riconosciuti i meriti della squadra ciociara. Un incidente di percorso che si spera possa servire al fine di migliorarsi e capire che siamo in serie B e niente viene perdonato“

Il cammino casalingo dell’Entella lo si può considerare positivo, si dice anche grazie al vostro sintetico…

” In casa quest’anno, per adesso, la squadra non ha mai perso. Indubbiamente la vittoria con la Samp resta poi il punto più alto della stagione ma potremmo anche dire della storia del club. Sicuramente la squadra di Chiappella è abituato ad un terreno di gioco che qualche insidia e qualche difficoltà la porta. Credo però che i valori delle squadre possano sempre andare oltre questo aspetto“

Che Empoli vi attendete?

” Una squadra forte che verrà qui per cercare di vincere. Malgrado la classifica, credo che l’Empoli possa essere una delle squadre che può ambire alla promozione finale, ed è chiaro che sappiamo di trovare una squadra dal coefficiente qualitativo più alto del nostro. Per la legge dei grandi numeri dovrà arrivare anche la prima vittoria di Dionisi e quindi sarà una gara nella quale dovrà essere fatta massima attenzione per ogni dettaglio“.

Chi sono i calciatori dell’Empoli che più possono impensierire?

” Pellegri è un calciatore di serie A prestato alla B, facile quindi fare il suo nome. Shpendi è un giocatore che da tutti è dato come una promessa, cosi come anche Popov. Credo abbiate uno dei portieri più forti della categoria e poi dico Lovato, altro giocatore non da B.”

Mentre se mi dovessi dire quelli dell’Entella?

“Karic e Di Mario sono due giocatori interessanti che stanno facendo discretamente, Frosinone a parte. Parodi è uno che non molla mai e Debenedetti è un ragazzo che per me ha ottime potenzialità“

Obiettivo salvezza per i liguri?

” Ovviamente l’Entella guarda unicamente a quello, mettendo anche l’eventualità playout come possibilità. La B è un lusso per questi colori e si cercherà di mantenere questa categoria“