Sarà il Sig. Mariani di Aprilia (LT) l’arbitro che dirigerà il prossimo incontro degli azzurri, quello in programma domani pomeriggio a Chiavari contro l’Entella.

Il fischietto laziale ha diretto una gara nell’attuale campionato di serie B e due in serie A. Mariani ha diretto ben 26 volte gli azzurri (secondi solo al Torino) che con lui in campo hanno un bilancio di 10 vittorie, 5 pareggi ed 11 sconfitte. L’ultimo precedente risale al pareggio in trasferta di Como. Sono tre i precedenti con i liguri, in questo caso il bilancio dell’Entella è di 2 vittorie ed un pareggio. Al VAR ci sarà Meraviglia di Pistoia.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

AVELLINO – REGGIANA Sabato 1/11 h. 12:30

MASSIMI

GIUGGIOLI – SANTAROSSA

IV:      MARCHETTI

VAR:  NASCA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

AVAR:   RUTELLA (ON – SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

CARRARESE – FROSINONE Sabato 1/11 h. 15:00

MARINELLI

LAUDATO – CEOLIN

IV:      GALIPO’

VAR:    PRONTERA

AVAR:      COSSO

PADOVA – SUDTIROL Sabato 1/11 h. 15:00

PERRI

GALIMBERTI – GRASSO

IV:       DRIGO

VAR: MONALDI (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)     

AVAR: AURELIANO (ON – SITE STADIO EUGANEO PADOVA)

VIRTUS ENTELLA – EMPOLI Sabato 1/11 h. 17:15

MARIANI

TEGONI – ZEZZA

IV:     RESTALDO

VAR:     MERAVIGLIA (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

AVAR:     DI VUOLO (ON – SITE STADIO COMUNALE CHIAVARI)

PALERMO – PESCARA Sabato 1/11 h. 19:30

ZANOTTI

CAPALDO – LUCIANI

IV:      TURRINI

VAR:   VOLPI 

AVAR:    GUALTIERI

BARI – CESENA h. 15:00

FOURNEAU

BITONTI – EMMANUELE

IV:     URSINI

VAR: GIUA

AVAR: GHERSINI

CATANZARO – VENEZIA h. 15:00

PERENZONI

PRETI – CATALLO

IV:     VINGO

VAR:    MARINI

AVAR:     PRENNA

MODENA – JUVE STABIA h. 15:00

DIONISI

NIEDDA – VOTTA

IV:     BOZZETTO

VAR:     SANTORO

AVAR:       FERRIERI CAPUTI

MONZA – SPEZIA h. 17:15

LA PENNA

CECCON – BELSANTI

IV:       CALZAVARA

VAR:     BARONI  

AVAR:       PAGANESSI

SAMPDORIA – MANTOVA h. 19:30

MUCERA 

MINIUTTI – CORTESE

IV:       DI MARCO

VAR:     MAZZOLENI 

AVAR:       DEL GIOVANE

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

