Da una ligure all’altra. Gli azzurri saranno ospitati domani dalla Virtus Entella, formazione già affrontata nel corso del precampionato. Va da se che la gara di domani è di quelle da non sbagliare, in primis per l’atteggiamento ma anche per il risultato.

In casa azzurra si dovrebbe andare avanti con il medesimo assetto tattico, anche se davanti più un 1-1. Non ci attendiamo variazioni in difesa, vista anche l’indisponibilità di Lovato. In mezzo si dovrà sopperire alla squalifica di Elia, mancando anche Ceesay potrebbe essere Ebuehi l’uomo indiziato per giocare a destra. Moruzzi l’alternativa. Dovrebbe partire dal primo minuto Belardinelli in posizione di mezzala con Ghion ancora in cabina di regia. L’altra mezzala sarà Ignacchiti. Davanti si dovrebbe partire con Pellegri ed Ilie un passo dietro.

Gli indisponibili sono: Lovato, Ceesay, Haas, Elia, Nasti.

Mister Dionisi vuole vedere dei miglioramenti rispetto alla Samp ma servirà leggerezza contro una squadra che in casa fa le sue fortune.

Dovrebbe essere un 3-1-4-2 il modulo adoperato dalla formazione ligure. Nichetti agirà in posizione di raccordo tra difesa e centrocampo. La line difensiva dovrebbe vedere Parodi, Tiritiello e Marconi. La coppia di attaccanti dovrebbe prevedere Debenedetti e Fumagalli. Rispetto all’ultima gara Mezzoni dovrebbe andare a fare la mezzala destra per Bariti con Di Mario dirimpettaio. Karic e Franzoni i centrali.

Nel momento in cui andiamo online non ha parlato il tecnico Chiappella.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-1-4-2: Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Nichetti; Mezzoni, Karic, Franzoni, Di Mario; Debenedetti, Fumagalli.

3-5-1-1: Fulignati; Curto, Guarino, Obaretin; Ebuehi, Ignacchiti, Ghion, Belardinelli, Carboni; Ilie; Pellegri.