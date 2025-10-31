Da una ligure all’altra. Gli azzurri saranno ospitati domani dalla Virtus Entella, formazione già affrontata nel corso del precampionato. Va da se che la gara di domani è di quelle da non sbagliare, in primis per l’atteggiamento ma anche per il risultato.
In casa azzurra si dovrebbe andare avanti con il medesimo assetto tattico, anche se davanti più un 1-1. Non ci attendiamo variazioni in difesa, vista anche l’indisponibilità di Lovato. In mezzo si dovrà sopperire alla squalifica di Elia, mancando anche Ceesay potrebbe essere Ebuehi l’uomo indiziato per giocare a destra. Moruzzi l’alternativa. Dovrebbe partire dal primo minuto Belardinelli in posizione di mezzala con Ghion ancora in cabina di regia. L’altra mezzala sarà Ignacchiti. Davanti si dovrebbe partire con Pellegri ed Ilie un passo dietro.
Gli indisponibili sono: Lovato, Ceesay, Haas, Elia, Nasti.
Mister Dionisi vuole vedere dei miglioramenti rispetto alla Samp ma servirà leggerezza contro una squadra che in casa fa le sue fortune.
Dovrebbe essere un 3-1-4-2 il modulo adoperato dalla formazione ligure. Nichetti agirà in posizione di raccordo tra difesa e centrocampo. La line difensiva dovrebbe vedere Parodi, Tiritiello e Marconi. La coppia di attaccanti dovrebbe prevedere Debenedetti e Fumagalli. Rispetto all’ultima gara Mezzoni dovrebbe andare a fare la mezzala destra per Bariti con Di Mario dirimpettaio. Karic e Franzoni i centrali.
Nel momento in cui andiamo online non ha parlato il tecnico Chiappella.
Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:
3-1-4-2: Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Nichetti; Mezzoni, Karic, Franzoni, Di Mario; Debenedetti, Fumagalli.
3-5-1-1: Fulignati; Curto, Guarino, Obaretin; Ebuehi, Ignacchiti, Ghion, Belardinelli, Carboni; Ilie; Pellegri.
4312
Ma siamo impazziti????? Rischiare Pellegri sul sintetico????? Non voglio crederci. Pericoloso anche per Ebuhei e Degli Innocenti, reduci da seri infortuni.
Non mi piace soffiremo tantissimo a centrocampo….centrocampo non dinamico statico e incapace di lanciare…. Io ribadisoc che ci vuole un collegamento per portare la palla su in modo diverso da lanciare dalla difesa….anche perche’ l’unico che puo’ correre CesaY non c’e….
Quindi 361 ma con due trequartisti
Fulignati
Curto
Guarino
Obaretin
Carboni
Ebuhei
Yepes
Ignacchiti
Ilie
Saporiti
Ghion…
Sphendi
Quello di mettere saporiti e ilie insieme e’ il tentativo di riuscire a saltare l’uomo nella 3/4 avversaria….
Basta lanci lunghi o meglio….non sempre giochiamo anche un po’ a pallone ….
Fuli
Curto Guarino Obaretin
Yepes Ghion Igna Bela Carboni
Popov Saporiti
Nel secondo tempo dentro Ilie e Shpendi
Mi accodo a quanto detto da fucsia: per chi si è fatto il crociato il sintetico è micidiale!
Fuli
Curto Guarino Obaretin
Ebuehi Ghion Bela Moruzzi
Ilie Saporiti
Shpendi
Palla bassa e inbucata per Shpendi
ma Popov è l unico che quando entra fa sempre gol e non gioca? Anche se è giovane deve giocare. Se è per Il fatto Che è giovane in Germania Olanda e Spagna I giovani giocano eccome.
Io credo che non sfruttare l’entusiasmo di Popov sia sbagliato, cosi come non sfruttare l’abilità tecnica nel raccordo tra centrocampo ed attacco, o meglio dire nelle “transizioni” tra fase di recupero palla e attacco della profondità con Saporiti (che oltretutto vicino alle sue zone e su un campo comunque che fa privilegiare il gioco palla a terra) sia sbagliato.
Ilie con Pellegri non ce lo vedo proprio, uno tiene troppo palla e l’altro in questo momento non può far reparto da solo, ma ha bisogno di una spalla.