La situazione legata ad Elia Caprile è davvero particolare. Il portiere veronese, senza stare a rifare tutta la storia, potrebbe aver perso il posto di titolare nelle gerarchie azzurre. Se nelle prossime giornate non dovessero esserci novità il quadro sarà ancora più chiaro, con il portiere tanto voluto in estate a diventare comprimario di quel Berisha che si è imposto – con una buona dose di fortuna per la chiamata – a suon di buone prestazioni. Se questa dovesse essere la situazione si potrebbero aprire scenari nel corso del mercato di gennaio.

L’arrivo di Caprile ad Empoli era chiaro anche in ottica futura e più ampia, con una stagione importante in A per poi andare a difendere la porta del Napoli. Chiaro che non è nell’interesse nè di Caprile, nè del Napoli, quello di “perdere” un anno. Ecco che quindi intorno ad Elia si stanno già muovendo le prime sirene, con una forte che starebbe arrivando dalla piazza che lo ha lanciato. Da Bari infatti arriva notizia di come ci sarebbe la totale disponibilità di riprendere il portiere per la seconda parte di stagione, mettendo il portiere anche nella miglior condizione ambientale.

Quella di Caprile sarà sicuramente una situazione da seguire, al di là del rumors che potrebbe essere anche fine a se stesso. Resta il principio per il quale difficilmente Caprile potrebbe restare in azzurro per fare da alternativa a Berisha. Le prossime settimane potrebbero già raccontare qualcosa in più, sottolineando di come il portiere lavori con grande professionalità per provare a tornare a difendere la porta azzurra dell’Empoli.