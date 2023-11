La squadra ciociara, che ieri ha vinto ai supplementari a Torino la sfida di Coppa Italia, riprenderà già oggi il lavoro in vista della sfida con gli azzurri. Nel match di Coppa il tecnico Di Francesco ha dosato le risorse, mandando in campo una squadra diversa da quella titolare in campionato, cambiando anche il sistema difensivo con tre uomini anzichè i soliti quattro. Il modulo che verrà proposto lunedi sarà sicuramente il 4-2-3-1 che diventa un 4-3-3. A livello di uomini ci sarà da capire se davanti partirà Cuni, visto proprio l’impiego di Cheddira ieri sera: l’albanese però non sembra al meglio e se non dovesse farcela andrà in campo ancora l’ex Bari

Stando a quanto ci arriva dalla Ciociaria non dovrebbero esserci stati problemi fisici dal match dell’ “Olimpico Grande Torino”, e potrebbe non essere da escludere che Di Francesco riproponga una formazione simile a quella vista a Cagliari. Un dubbio si presenta in difesa sulla destra, dove Oyono potrebbe rilevare Lirola (anche lui in campo ieri) con poi Okoli e gli ex azzurri Marchizza/Romagnoli a completare il reparto difensivo. Bresciani e Barrenechea dovrebbe agire in mediana con poi un plotone offensivo composto da Soulè, Reiner e Baez. Davanti se la giocano Cheddira e Cuni con le condizioni del secondo a fare la differenza. Sicuri indisponibili saranno Harroui, Bidaou e Kalaj. Da capire Caso vittima di un attacco influenzale