Le squadre interessate ai calciatori che, da Empoli, sembrano ormai pronti a fare le valigie sono più o meno sempre le stesse. In questo contesto si inserisce anche il Pisa che, dopo aver manifestato interesse per Liberato Cacace, adesso avrebbe messo nel mirino anche il giovane talento georgiano Saba Goglichidze. Dalla città della Torre Pendente arriva infatti la conferma che la squadra affidata ad Alberto Gilardino, nel ritorno in serie A, sta osservando con particolare attenzione la situazione del classe 2004, valutando l’opportunità di inserirsi nella corsa al calciatore.

Al momento, però, non risultano trattative concrete avviate. Va ricordato che su Goglichidze ci sono già da tempo diversi club, tra cui il Sassuolo e l’Udinese, anche se quest’ultima, nelle ultime settimane, sembra aver perso terreno. Attenzioni anche dall’estero, dove il profilo del georgiano continua a riscuotere interesse. Resta da capire se quello del Pisa sarà solo un interesse di facciata o se si concretizzerà in un contatto diretto, prima con l’entourage del giocatore e poi con l’Empoli, che detiene il cartellino e dovrà valutare ogni proposta con attenzione. Nel frattempo, salvo sorprese dell’ultimo minuto, Goglichidze partirà regolarmente per il ritiro precampionato e domani sarà in campo agli ordini di Guido Pagliuca per il primo allenamento della stagione.