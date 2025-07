A quanto pare la Cremonese, per rinforzare la propria corsia mancina, è decisa a fare spesa in casa-Empoli. Dopo l’interessamento per Cacace, di cui vi abbiamo parlato in mattinata, sembra esserci anche quello per l’altro esterno sinistro, Giuseppe Pezzella. Il calciatore campano difficilmente rimarrà a Empoli, visto che il suo ciclo in azzurro sembra terminato. E diverse squadre, tra cui il Torino, hanno imbastito dei discorsi con la dirigenza azzurra per capire il costo dell’operazione. Naturalmente il tecnico Nicola è un grande sponsor di Pezzella, avendolo allenato lo scorso anno qui a Empoli.

Giocoforza la Cremonese tenterà l’affondo per solo uno tra Cacace e Pezzella, che dopo essere stati “concorrenti” in campo rischiano di esserlo anche sul fronte mercato. L’Empoli vorrebbe cedere Pezzella a titolo definitivo e la scadenza del contratto nel 2026 potrebbe indurre ad accettare un’offerta più bassa rispetto al valore del giocatore.