Il calciomercato è ufficialmente iniziato da pochi giorni, ma l’Empoli ha già fatto registrare movimenti significativi, soprattutto sul fronte delle uscite. Se è vero che molte operazioni sono state conseguenza di contratti in scadenza o di prestiti non rinnovati, con la situazione di Ardian Ismajli ad essere quella che un po’ dispiace maggiormente, visto il valore che avrebbe potuto portare ancora il calciatore albanese che invece va al Torino a parametro zero. Però nelle casse di Monteboro possiamo dire che è già entrato un bel tesoretto. Sono più di 20 i milioni di euro che l’Empoli ha già raccolto dalle sue cessioni, una cifra che dovrebbe andare sicuramente aumentando, superando sicuramente la soglia dei 30.

Il primo grande colpo in uscita è stato quello di Marianucci, passato al Napoli a sorpresa per 9 milioni di euro. Poi è arrivata la cessione di Jacopo Fazzini alla Fiorentina per altri 10 milioni. Infine, 2,7 milioni sono arrivati dal Torino per l’acquisto di Anjorin, anche se in questo caso il valore reale della trattativa era di 4,5 milioni: il 40% della somma spetta infatti al Chelsea, che deteneva una percentuale sulla rivendita. Il club granata ha inoltre portato un altro piccolo ma significativo contributo alle casse azzurre: la cessione di Samuele Ricci al Milan ha infatti generato un bonus di 2,3 milioni grazie alla clausola del 10% sulla futura rivendita, pattuita al momento della sua cessione. È evidente che la retrocessione in Serie B abbia inciso sulle valutazioni dei calciatori, probabilmente riducendo in parte gli introiti potenziali. Tuttavia, va riconosciuto il merito alla dirigenza di aver agito con rapidità ed efficacia, ottimizzando al massimo le opportunità disponibili.

E non è finita qui. All’orizzonte ci sono altre cessioni importanti, su tutte quelle di Liberato Cacace e del giovane talento georgiano Saba Goglichidze. Da questi due addii il club conta di incassare il denaro necessario per avvicinarsi, se non superare, la soglia dei 30 milioni. Restano invece in bilico le situazioni di Pezzella, Grassi e Gyasi, dalle quali non ci si attende però un ritorno economico particolarmente rilevante. Ma il mercato è ancora lungo, e l’Empoli ha dimostrato di saper giocare d’anticipo.