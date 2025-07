Liberato Cacace resta in uscita dall’Empoli. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di alcune squadre italiane e estere (l’ultima in ordine di tempo è l’Anderlecht) sulle sue tracce ma in particolare è la Cremonese la società che sta facendo sul serio per il giocatore neozelandese.

Secondo quanto riportato da SkySport, nelle ultime ore sono proseguiti i contatti tra le due società per cercare di arrivare a un accordo anche se ancora ci sarebbe distanza tra le parti. La Cremonese vorrebbe impostare l’operazione su un prestito oneroso con diritto di riscatto mentre l’Empoli punta a una cessione definitiva avendo il contratto del giocatore in scadenza nel 2026. Probabilmente l’arrivo di Davide Nicola sulla panchina grigiorossa, che conosce molto bene il giocatore avendolo allenato due anni fa, potrebbe accelerare la trattativa.

Intanto il giocatore si appresta a iniziare la preparazione con gli azzurri ma il suo futuro è sempre più lontano da Empoli.