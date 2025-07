Nella mattinata di oggi, martedì 8 luglio, il TAR del Lazio discuterà il ricorso presentato dalla Salernitana, che ha scelto di rivolgersi direttamente alla giustizia amministrativa senza completare l’iter sportivo, contestando il dispositivo del 18 maggio che annullò lo spareggio col Frosinone senza deferimenti ufficiali e senza consultare il consiglio della Lega B, in violazione dello statuto. Il club ha denunciato inoltre lo stop di 33 giorni al campionato, il rinvio inadeguato dopo il caso di intossicazione che colpì otto giocatori, la definizione delle date dei playout senza attendere i ricorsi e l’arbitraggio di Doveri contro la Sampdoria.

Sebbene il TAR possa respingere il ricorso per motivi formali, la Salernitana ha preannunciato reclamo anche alla Corte Federale d’Appello. Le ipotesi di riammissione in B o risarcimento restano difficili, ma il club spera in un ribaltamento, ricordando il precedente del 2003 (caso Catania-Siena e riammissione di una serie di squadre con campionato a 24) che dimostra come la giustizia ordinaria possa cambiare gli scenari. Ancora quindi da capire se la serie B 25-26 sarà a venti o ventuno squadre