Lo start ufficiale della stagione sportiva azzurra 2025/26 è fissato per mercoledì alle ore 18, quando – presso il campo sussidiario – Guido Pagliuca, fischietto al collo, darà il via al primo allenamento della nuova annata. L’auspicio è quello di vedere una buona cornice di pubblico ad accogliere il nuovo tecnico e il gruppo squadra.

Intanto, nella giornata di oggi, è già cominciata la fase preliminare con le consuete visite mediche. Un primo gruppo di giocatori attualmente in rosa si è infatti presentato presso la struttura dell’Ecomedica di Empoli per sostenere i test fisici e clinici di rito. Sono stati diversi i calciatori coinvolti in questa prima tornata: dagli esperti Ebuehi e Haas, ai rientranti Perisan e Shpendi, passando per Seghetti, Ignacchiti, Konate, Tosto e Indragoli. Domani sarà il turno di un nuovo gruppo, che proseguirà il programma delle visite mediche in vista del raduno. La stagione 2025/26 è quindi ai blocchi di partenza e presto torneremo a vedere il pallone rotolare sul campo, a osservare le prime indicazioni tattiche e a conoscere più da vicino l’impronta di Guido Pagliuca.

Un’estate che si preannuncia intensa e ricca di novità, tra campo e mercato. Noi saremo al fianco della squadra fin dal primo giorno, pronti a raccontare tutto, passo dopo passo.