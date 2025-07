Secondo quanto raccolto, l’Empoli avrebbe messo le mani su un giovane difensore di buona prospettiva. Si tratta di Kevin Pasalic, classe 2007, svedese attualmente in forza alla formazione Primavera del Norrköping. Parliamo di un elemento dalla notevole stazza fisica — ben 1,95 metri — che unisce un fisico imponente a buone qualità tecniche. Sul giocatore, da tempo, si registrano gli interessi di club importanti come Roma e Milan, anche se con destinazioni diverse: i giallorossi lo avrebbero valutato per la Primavera, mentre i rossoneri per la seconda squadra.

Resta da capire se l’operazione dell’Empoli sia finalizzata a un inserimento graduale in prima squadra o se il difensore sia destinato inizialmente alla formazione Primavera. Pasalic è considerato un centrale di grande prospettiva, dotato non solo di fisicità, ma anche di tecnica e capacità di impostazione. Stando a quanto riportato da diverse fonti online, è un calciatore molto abile nei duelli, intelligente nelle letture difensive e affidabile nella costruzione dal basso. In patria, si parla di lui con grande entusiasmo.