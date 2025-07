Il futuro di Darius Falcusan, difensore centrale classe 2006 che ha militato per un paio di anni nella Primavera azzurra, sarà nuovamente in patria. Nelle ultime ore, infatti, è stato chiuso l’accordo per la sua cessione alla Universitatea Craiova, che lo ha voluto fortemente e ha superato la concorrenza di altre compagini rumene. Il giocatore, già seguito da molti club blasonati, si è messo in mostra nel recente Mondiale Under 19, in cui ha anche indossato la fascia da capitano della sua Nazionale.

Secondo i media rumeni, le cifre sono essere le seguenti: 300.000 euro all’Empoli, che però manterrà il 20% sulla futura rivendita del calciatore. Il Craiova avrà la possibilità di “riscattare” questa percentuale di rivendita (la metà, il 10%, dopo il primo anno; tutta, il 20%, dopo due anni) a una quota già fissata. Il giocatore avrebbe potuto essere valutato in ritiro, ma evidentemente da entrambe le parti si è optato per una separazione.

Si tratta comunque di una plusvalenza per l’Empoli, che aveva pagato 120.000 per strappare Falcusan al Cluj. Dal canto suo, il giovane difensore firma un contratto pluriennale (3+1) e va in una squadra che pensa in grande e che parteciperà alla Conference League, dopo aver ottenuto il terzo posto nel campionato rumeno.