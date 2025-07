Il ritorno di Pietro Pellegri all’Empoli è ormai una realtà. Una notizia che, in tutta sincerità, non rappresenta una sorpresa: nei giorni scorsi avevamo già abbondantemente raccontato come questa ipotesi, che sembrava improbabile al termine della passata stagione, stesse invece prendendo sempre più corpo. La trattativa si è inserita nel contesto della maxi-operazione portata avanti con il Torino, anche se è corretto sottolineare come l’accordo per Pellegri sia tecnicamente slegato dalle altre operazioni. L’attaccante dovrebbe tornare in azzurro con la stessa formula della scorsa estate: prestito con diritto di riscatto. In questo senso, si attende a breve il prolungamento del contratto con il Torino, mentre resta da definire la cifra che verrà fissata per il riscatto. L’impressione è che possa essere inferiore rispetto ai 4,5 milioni di euro stabiliti un anno fa, anche alla luce delle nuove circostanze.

Non era affatto scontato che Pellegri potesse continuare la sua avventura a Empoli. Diverse le ragioni: in primis il grave infortunio che ne ha condizionato pesantemente la stagione, poi il mancato riscatto da parte del club azzurro e, infine, il cambio di categoria. L’Empoli ripartirà dalla Serie B, un campionato che Pellegri non ha mai disputato. Finora, infatti, la sua carriera in Italia tra i professionisti si è sviluppata interamente in Serie A, dove ha collezionato 77 presenze condite da 10 gol e 2 assist.

Il classe 2001 nato a Genova dovrebbe essere ufficializzato a breve dal club di Monteboro e, salvo sorprese, sarà regolarmente inserito nell’elenco dei convocati per l’inizio del ritiro estivo 2025. Con il suo arrivo, sarà possibile anche valutare con maggiore chiarezza le attuali condizioni fisiche dell’attaccante. Stando alle ultime, e parlando ovviamente in linea generale, Pellegri dovrebbe essere in grado di tornare a lavorare regolarmente con il gruppo tra la fine di luglio e la prima metà di agosto. L’auspicio, naturalmente, è che i tempi possano accorciarsi. Di fatto, però, Pellegri rappresenta un elemento di grande valore per la rosa a disposizione di Guido Pagliuca. Se riuscirà a lasciarsi alle spalle gli infortuni che ne hanno condizionato le ultime stagioni, il suo apporto potrebbe rivelarsi determinante. In una categoria come la Serie B, inutile girarci intorno: un Pietro Pellegri in buone condizioni fisiche è un autentico lusso.