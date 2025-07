Il prossimo obiettivo dell’Empoli è quello di rafforzare una difesa rimasta orfana di diversi elementi. Nelle ultime ore, stando ai siti specializzati, l’attenzione è stata riposta su un difensore classe 2003, di proprietà del Napoli, l’ultima stagione in prestito al Bari: Nosa Edward Obaretin. Il centrale italo-nigeriano viene ritenuto un rinforzo di livello e pare che la dirigenza azzurra si sia già rivolta a quella partenopea per chiedere informazioni.

Obaretin è un difensore centrale dal fisico imponente (193 cm), di piede mancino e andrebbe a rilevare la posizione di centrale di sinistra occupata da Viti. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Milan, è stato acquistato dal Napoli nell’estate di tre anni fa e, dopo aver giocato nella formazione Primavera, è stato mandato in prestito al Trento. Le buone prestazioni in C hanno convinto il Bari a puntare su di lui nella scorsa stagione. Proprio i galletti rappresentano i maggiori concorrenti, visto che lo riaccoglierebbero a braccia aperte.

La domanda è se il Napoli voglia darlo solamente in prestito o sia aperto a una cessione a titolo definitivo. Il valore del giocatore non è altissimo (secondo Transfermarkt, 650 mila euro) ma la dirigenza napoletana potrebbe voler mantenere il controllo sul giocatore per verificarne gli eventuali miglioramenti. Resta il fatto che Obaretin è un obiettivo concreto e potrebbe essere il primo rinforzo difensivo del nuovo Empoli di Pagliuca.